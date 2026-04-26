Україна
Головна Транспорт Найдовший у світі: у Фінляндії відкрили міст лише для трамваїв

Дата публікації: 26 квітня 2026 14:52
Міст Круунувуорі: у Гельсінкі запустили нову переправу
Трамвайний міст Круунувуорі у Фінляндії. Фото: ЦТС

У Фінляндії відкрили міст Круунувуорі — це найдовша переправа без автомобілів, де рух дозволений лише трамваям, пішоходам і велосипедистам. Його протяжність перевищує кілометр і він вже з’єднав східні острови Гельсінкі з центром міста. Влада розраховує, що новий маршрут частково зніме навантаження з метро і змінить транспортну карту столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Що це за міст і навіщо його будували

Круунувуорі став завершальним елементом масштабного проєкту "Коронні мости", який роками був у планах столиці. Його основна задача — з’єднати віддалені райони, де активно зводять житло, із центральною частиною. Без цієї переправи транспортна доступність там фактично буксувала.

Довжина споруди трохи більше кілометра, але справа не лише в розмірах. Міст одразу проектували тільки під трамвай та пішоходів, тому втомобілі тут навіть не передбачалися.

Форма мосту не пряма, він має легкий вигин. У центрі стоїть висока опора довжиною близько 135 метрів, її підсвічують LED-лампи. З боку моря встановили поручні, які стримують сильний вітер, що часто там трапляється.

Скільки прослужить новий міст

Міст розрахований приблизно на два століття експлуатації. Розробники використали неіржавну сталь і бетон, стійкий до солоної води — без цього конструкція довго б не витримала морського клімату.

Для столиці Фінляндії цей міст змінить багато чого. У міській владі сподіваються, що це дасть сильний поштовх розвитку нових районів і трохи "розвантажить" метро, яке в пікові години вже працює на межі.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 25 квітня до 30 листопада у Києві буде обмежений рух транспорту і пішоходів біля станції метро "Чернігівська". У зв'язку з цим великий район Кива залишиться без трамвайного сполучення на понад пів року. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що дитяча залізниця в Києві відкриває новий сезон поїздок у Сирецькому парку. Розклад руху поїздів цього літа зміниться. Рейси заплановані з 25 квітня до 1 листопада 2026 року.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
