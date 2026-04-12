У ЄС випробують трамваї довжиною більше 50 метрів

Трамвай у місті Тампере. Фото: Tampereenratikka

У фінських містах Хельсінкі та Тампере влітку 2026 року почнуть тестувати трамваї завдовжки 50 метрів. Ці вагони увійдуть до переліку найдовших у світі. Проєкт реалізують одночасно з розширенням трамвайної мережі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Tampereenratikka.

Як зміниться трамвайна лінія

Будівництво ділянки Пірккала — Ліннайнмаа першої черги потребує більшої місткості. Замість закупівлі нових трамваїв муніципалітет вирішив подовжити наявні.

До кожного вагона додадуть модуль, що дозволить перевозити більше пасажирів.

Чому це вигідно

Škoda Transtech, фінський підрозділ Škoda Group, виготовляє трамваї на заводі в Отанмякі. Там встановлюють додаткові секції. Після дообладнання довжина вагонів зросте з 37 до 50 метрів, а місткість збільшиться приблизно на 25 %.

Інтервал руху трамваїв у фінських містах вже дуже стислий. Скорочення інтервалу руху на практиці не спрацювало б. Тому подовження вагонів було єдиним способом збільшити пасажиромісткість.

Наразі в Тампере є 28 трамваїв, довжина яких становить 37 метрів.

На заводі Otanmäki компанії Škoda Transtech у Каяані зараз виготовляються приблизно десятиметрові подовження для існуючих вагонів.

До літа 2028 року, коли відкриють ділянку Пірккала — Ліннайнмаа, парк має містити 19 вагонів по 47 м і 16 стандартних 37-метрових.

