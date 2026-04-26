Мост Круунувууори: в Хельсинки запустили новую переправу

Трамвайный мост Круунувуори в Финляндии. Фото: ЦТС

В Финляндии открыли мост Круунувуори — это самая длинная переправа без автомобилей, где движение разрешено только трамваям, пешеходам и велосипедистам. Его протяженность превышает километр и он уже соединил восточные острова Хельсинки с центром города. Власти рассчитывают, что новый маршрут частично снимет нагрузку с метро и изменит транспортную карту столицы.

Что это за мост и зачем его строили

Круунувууори стал завершающим элементом масштабного проекта "Коронные мосты", который годами был в планах столицы. Его основная задача — соединить отдаленные районы, где активно возводят жилье, с центральной частью. Без этой переправы транспортная доступность там фактически буксовала.

Длина сооружения чуть больше километра, но дело не только в размерах. Мост сразу проектировали только под трамвай и пешеходов, поэтому втомобили здесь даже не предусматривались.

Форма моста не прямая, он имеет легкий изгиб. В центре стоит высокая опора длиной около 135 метров, ее подсвечивают LED-лампы. Со стороны моря установили поручни, которые сдерживают сильный ветер, что часто там случается.

Сколько прослужит новый мост

Мост рассчитан примерно на два века эксплуатации. Разработчики использовали нержавеющую сталь и бетон, устойчивый к соленой воде — без этого конструкция долго бы не выдержала морского климата.

Для столицы Финляндии этот мост изменит многое. В городских властях надеются, что это даст сильный толчок развитию новых районов и немного "разгрузит" метро, которое в пиковые часы уже работает на пределе.

