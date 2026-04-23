Главная Транспорт На границе будет меньше заторов: Украина и Польша вводят новые правила

Дата публикации 23 апреля 2026 13:48
Таможня вводит новые правила: как изменится пересечение границы с Польшей
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Украина и Польша договорились об обмене таможенными данными, что должно ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и уменьшить очереди. Также планируется расширить совместный контроль на пунктах пропуска, который уже частично работает. Для бизнеса это означает меньше простоев и более быстрые процедуры, хотя детали еще согласовывают.

О подготовке соответствующих решений сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Гостаможслужбы Украины.

Как будут взаимодействовать таможенные администраций Украины и Польши

Вопрос поднимали во время встречи руководителя таможни Ореста Мандзия с первым советником Посольства Польши и представителем председателя фискальной администрации Польши Бартошем Грушецки.

Среди приоритетов, которые будут внедрены:

  • обмен таможенной информацией между двумя странами;
  • расширение практики совместного контроля;
  • обновление инфраструктуры пунктов пропуска.

По словам Ореста Мандзия, передача данных между службами позволит быстрее оформлять грузы и лучше отслеживать нарушения. Это один из ключевых аргументов, который постоянно звучит в переговорах.

Совместный контроль и уменьшение очередей на границе

На польском направлении регулярно возникают пробки, иногда многочасовые. Отдельные пункты перегружены, что создает дополнительные расходы для перевозчиков и бизнеса. Именно эти проблемы и пытаются решить через новые подходы.

Поэтому отдельной темой для обсуждения стало расширение совместного контроля, который сейчас реализуется в отдельных пунктах пропуска на украинско-польской границе. Его планируют расширить, хотя конкретные сроки не называют. Такая форма сотрудничества позволит ускорить пересечение границы и улучшить безопасность на границе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что проверяют польские пограничники кроме документов. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода. Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, которая предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Еще Новини.LIVE писали, что с 10 апреля в Европе в полном объеме заработала новая система въезда/выезда ЕС (EES). Теперь тем украинцам, кто не имеет вида на жительство или временной защиты в одной из стран ЕС, придется фотографироваться и делать отпечатки пальцев. Эти биометрические данные будут храниться в течение 3 лет.

Польша таможня выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
