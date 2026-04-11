Головна Транспорт Дешеві автобусні квитки: Neobus відрив розпродаж на рейси по Польщі

Дата публікації: 11 квітня 2026 20:39
Подорож Neobus: дешеві квитки на літні рейси
Автобус Neobus чекає на пасажирів. Фото: Neobus/Facebook

Польський приватний автобусний перевізник Neobus потішив мандрівників новою вигідною пропозицію. Компанія надає українцям можливість без переплат їздити віз кордону (Перемишль та Медика) до найбільших міст Польщі. Ціни на квитки стартують від 1 злотого ( гривень).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на  Dovkola Media.

Розпродаж квитків Neobus

Акція Neobus діє на рейси з 1 червня 2026 року по 31 серпня 2026 року. Вона діятиме допоки не закінчаться акційні квитки. Їх можна придбати від 1 злотого (+3 злотих бронювання (приблизно 40 гривень)). 

Акційні напрямки Neobus:

  • Медика / Перемишль — Варшава;
  • Медика / Перемишль — Краків;
  • Медика / Перемишль — Вроцлав;
  • Медика / Перемишль — Катовіце.

Щоб вигідніше придбати квитки варто комбінувати свій маршрут, наприклад тули брати квитки з Перемишля, а назад — до Медики.

Якщо хочете якомога менше стояти на кордоні - обирайте нічний час. Останній рейс Neobus відправляється о 23:20. 

В автобусах доволі комфортно. Зручні місця обладнані розетками, а пасажири можуть користуватися безкошовним Wi-Fi та розетками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті польської Варшави. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Також Новини.LIVE писали, у скільки в середньому обійдеться поїздка на автобусі з Києва та Львова до Польщі у квітні 2026 року. Ціни стартують від 2000 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3000 гривень. Автобусні рейси зупиняються у багатьох містах України (Житомирі, Рівному, Луцьку, Ковелю, Львові та інших) та Польщі (Холмі, Любліні та інших).

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
