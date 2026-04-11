Подорож Neobus: дешеві квитки на літні рейси

Автобус Neobus чекає на пасажирів. Фото: Neobus/Facebook

Польський приватний автобусний перевізник Neobus потішив мандрівників новою вигідною пропозицію. Компанія надає українцям можливість без переплат їздити віз кордону (Перемишль та Медика) до найбільших міст Польщі. Ціни на квитки стартують від 1 злотого ( гривень).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Розпродаж квитків Neobus

Акція Neobus діє на рейси з 1 червня 2026 року по 31 серпня 2026 року. Вона діятиме допоки не закінчаться акційні квитки. Їх можна придбати від 1 злотого (+3 злотих бронювання (приблизно 40 гривень)).

Акційні напрямки Neobus:

Медика / Перемишль — Варшава;

Медика / Перемишль — Краків;

Медика / Перемишль — Вроцлав;

Медика / Перемишль — Катовіце.

Щоб вигідніше придбати квитки варто комбінувати свій маршрут, наприклад тули брати квитки з Перемишля, а назад — до Медики.

Якщо хочете якомога менше стояти на кордоні - обирайте нічний час. Останній рейс Neobus відправляється о 23:20.

В автобусах доволі комфортно. Зручні місця обладнані розетками, а пасажири можуть користуватися безкошовним Wi-Fi та розетками.

