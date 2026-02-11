На трассах возле Харькова возводят защитные конструкции от дронов

Антидронные сетки на дороге. Фото: Армия Информ

На кольцевой дороге возле Харькова начали монтировать антидронные сетки для защиты транспорта. Работы выполняют подрядчики Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры по запросу военных.

Монтаж продолжается круглосуточно, без выходных, даже при минусовой температуре. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Что именно делают на трассах

Сетками планируют закрыть более 20 участков автодорог Харьковской области. Речь идет прежде всего об отрезках, где движение транспорта является интенсивным и одновременно уязвимым к атакам с воздуха.

Ранее такие конструкции устанавливали преимущественно военные подразделения. Теперь к работам привлечены и гражданские подрядчики — благодаря этому темпы выросли.

За сутки специалисты могут монтировать до 500 метров защитной сетки. Это позволяет быстрее закрывать протяженные участки трассы, не перекрывая полностью движение.

Что еще нужно знать

Харьковщина сейчас остается одним из самых обстреливаемых регионов страны. Атаки дронов стали ежедневной реальностью, особенно для приграничных территорий и логистических маршрутов.

Поэтому укрепление трасс дроновыми сетками, как доказали аналогичные действия на Херсонщине, позволяют успешно сохранять движение на важных транспортных артериях.

