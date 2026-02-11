Видео
Главная Транспорт На кольцевой в Харькове монтируют антидроновую защиту — детали

На кольцевой в Харькове монтируют антидроновую защиту — детали

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:40
На трассах возле Харькова возводят защитные конструкции от дронов
Антидронные сетки на дороге. Фото: Армия Информ

На кольцевой дороге возле Харькова начали монтировать антидронные сетки для защиты транспорта. Работы выполняют подрядчики Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры по запросу военных.

Монтаж продолжается круглосуточно, без выходных, даже при минусовой температуре. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Читайте также:

Что именно делают на трассах

Сетками планируют закрыть более 20 участков автодорог Харьковской области. Речь идет прежде всего об отрезках, где движение транспорта является интенсивным и одновременно уязвимым к атакам с воздуха.

Ранее такие конструкции устанавливали преимущественно военные подразделения. Теперь к работам привлечены и гражданские подрядчики — благодаря этому темпы выросли.

За сутки специалисты могут монтировать до 500 метров защитной сетки. Это позволяет быстрее закрывать протяженные участки трассы, не перекрывая полностью движение.

Что еще нужно знать

Харьковщина сейчас остается одним из самых обстреливаемых регионов страны. Атаки дронов стали ежедневной реальностью, особенно для приграничных территорий и логистических маршрутов.

Поэтому укрепление трасс дроновыми сетками, как доказали аналогичные действия на Херсонщине, позволяют успешно сохранять движение на важных транспортных артериях.

Ранее мы писали, где в метро Харькова спрятаны тайные бункеры. Например, на станции метро "Университет" расположен правительственный бункер для руководства города, площадью около 300-500 кв. метров.

Также мы сообщали, где в Харькове планируют открыть новые станции метро. Первые тендеры должны начать уже в феврале. Заключение контракта из-за сложности работ запланировано на июнь.

Харьков дороги транспорт дроны автомобиль
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
