На какую авиакомпанию чаще всего жалуются пассажиры — новый антирейтинг

13 февраля 2026 13:43
Wizz Air или Ryanair — на кого больше жалуются пассажиры
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Simple Flying

Европейский лоукостер Wizz Air стал самой проблемной авиакомпанией по количеству жалоб в пересчете на одного пассажира. По последним данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), перевозчик опередил другой лоукост, Ryanair.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Читайте также:

Что показывает статистика жалоб на Wizz Air

По подсчетам регулятора, в 2025 году в отношении Wizz Air было открыто 10 548 дел. В среднем в прошлом году Wizz Air получала 918 жалоб на миллион пассажиров.

Почти половину из них CAA удовлетворило в пользу пассажиров. Средний размер выплат превысил 800 долларов.

На другие авиакомпании жалуются меньше

Для сравнения, у Ryanair количество открытых дел было подобным, но показатель жалоб на миллион пассажиров значительно ниже, всего 188 случаев. В то же время только 28% претензий против этой авиакомпании регулятор признал обоснованными.

British Airways имела похожий показатель жалоб на миллион, как у Ryanair, однако 83% ее дел завершились решением в пользу клиентов.

Почему такой уровень жалоб — плохой знак для авиакомпаний

Высокий уровень жалоб означает не только репутационные риски. Для лоукостера, который конкурирует прежде всего ценой, негативные отзывы и истории о задержках или проблемах с компенсациями быстро распространяются в соцсетях.

Кроме того, большее количество удовлетворенных жалоб означает дополнительные расходы на выплаты и юридическое сопровождение. В конце концов, все дополнительные расходы, которые несет компания, в дальнейшем отражаются на цене билета.

Ранее мы писали, что цены на билеты Ryanair в 2026 году вырастут и разъясняли, на сколько и почему. Причиной этого является стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга.

Также мы писали, что многие авиакомпании и аэропорты пытаются упростить жизнь пассажирам и вводят изменения, которые позволяют сократить время в очередях. В частности, в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля, предназначенную для пассажиров без багажа. Она позволяет очень быстро пройти контроль в молдавском аэропорту.

Александр Шорохов
Автор:
Александр Шорохов
