Wizz Air или Ryanair — на кого больше жалуются пассажиры

На какую авиакомпанию чаще всего жалуются пассажиры — новый антирейтинг
Европейский лоукостер Wizz Air стал самой проблемной авиакомпанией по количеству жалоб в пересчете на одного пассажира. По последним данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), перевозчик опередил другой лоукост, Ryanair.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.
Что показывает статистика жалоб на Wizz Air
По подсчетам регулятора, в 2025 году в отношении Wizz Air было открыто 10 548 дел. В среднем в прошлом году Wizz Air получала 918 жалоб на миллион пассажиров.
Почти половину из них CAA удовлетворило в пользу пассажиров. Средний размер выплат превысил 800 долларов.
На другие авиакомпании жалуются меньше
Для сравнения, у Ryanair количество открытых дел было подобным, но показатель жалоб на миллион пассажиров значительно ниже, всего 188 случаев. В то же время только 28% претензий против этой авиакомпании регулятор признал обоснованными.
British Airways имела похожий показатель жалоб на миллион, как у Ryanair, однако 83% ее дел завершились решением в пользу клиентов.
Почему такой уровень жалоб — плохой знак для авиакомпаний
Высокий уровень жалоб означает не только репутационные риски. Для лоукостера, который конкурирует прежде всего ценой, негативные отзывы и истории о задержках или проблемах с компенсациями быстро распространяются в соцсетях.
Кроме того, большее количество удовлетворенных жалоб означает дополнительные расходы на выплаты и юридическое сопровождение. В конце концов, все дополнительные расходы, которые несет компания, в дальнейшем отражаются на цене билета.
