Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Нова система в аеропорту Кишинева — як проходити контроль

Нова система в аеропорту Кишинева — як проходити контроль

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 18:49
Аеропорт Кишинева — як працює нова система проходження митного контролю
Система митного контролю у аеропорту Кишинева. Фото: esp.md

У міжнародному аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю. Вона призначена для пасажирів без багажу з електронною реєстрацією.

Одна з пасажирок показала принцип роботи системи у Instagram.

Реклама
Читайте також:

Як це виглядає на практиці

У терміналі встановили турнікети з електронною ідентифікацією. Вони прискорюють прохід до зони вильоту. За словами авторки відео, більшість пасажирів губляться біля турнікетів, хоча система працює максимально просто.

"Більшість з вас губиться, коли підходить до турнікету. Насправді все просто: прикладіть свій посадковий талон, відскануйте — і двері автоматично відкриються", — пояснила вона у своєму пості.

Після сканування посадкового талона пасажир одразу потрапляє до виходу на посадку, минаючи черги на стійках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що кажуть в аеропорту   

У керівництві аеропорту пояснюють, що система створена насамперед для тих, хто зареєструвався онлайн і летить лише з ручною поклажею. 

"Пасажири, які оформили посадку через інтернет, уже не стоять біля стійок. Це економить час, покращує комфорт і допомагає рівномірно розподіляти потік людей", — повідомили в пресслужбі.

Скільки встановлено турнікетів і де вони розташовані

У терміналі змонтували дев’ять електронних воріт. П’ять працюють у зоні вильоту, два — у зоні прильоту. Ще один розмістили в залі для офіційних делегацій.

Ціна проєкту — 7 млн леїв, це близько 413 тисяч доларів США. Технологія PAX Track фіксує рух пасажирів на кожному етапі: під час реєстрації, перевірки безпеки й посадки на борт.

Відгуки мандрівників 

Ті, хто вже пройшов електронні ворота, зазначають, що процес займає хвилини. 
"Вдома зареєструвалися онлайн і одразу рушили до турнікета. Швидко й просто", - поділилися пасажири.

Раніше ми писали, як українці можуть добратися до місць проведення Зимової Олімпіади 2026

Також ми повідомляли, що найбільший аеропорт Європи зняв заборону для пасажирів, яка діяла 20 років. 

авіарейси Молдова аеропорти митниця пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації