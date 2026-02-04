Аеропорт Кишинева — як працює нова система проходження митного контролю

Нова система в аеропорту Кишинева — як проходити контроль
У міжнародному аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю. Вона призначена для пасажирів без багажу з електронною реєстрацією.
Одна з пасажирок показала принцип роботи системи у Instagram.
Як це виглядає на практиці
У терміналі встановили турнікети з електронною ідентифікацією. Вони прискорюють прохід до зони вильоту. За словами авторки відео, більшість пасажирів губляться біля турнікетів, хоча система працює максимально просто.
"Більшість з вас губиться, коли підходить до турнікету. Насправді все просто: прикладіть свій посадковий талон, відскануйте — і двері автоматично відкриються", — пояснила вона у своєму пості.
Після сканування посадкового талона пасажир одразу потрапляє до виходу на посадку, минаючи черги на стійках.
Що кажуть в аеропорту
У керівництві аеропорту пояснюють, що система створена насамперед для тих, хто зареєструвався онлайн і летить лише з ручною поклажею.
"Пасажири, які оформили посадку через інтернет, уже не стоять біля стійок. Це економить час, покращує комфорт і допомагає рівномірно розподіляти потік людей", — повідомили в пресслужбі.
Скільки встановлено турнікетів і де вони розташовані
У терміналі змонтували дев’ять електронних воріт. П’ять працюють у зоні вильоту, два — у зоні прильоту. Ще один розмістили в залі для офіційних делегацій.
Ціна проєкту — 7 млн леїв, це близько 413 тисяч доларів США. Технологія PAX Track фіксує рух пасажирів на кожному етапі: під час реєстрації, перевірки безпеки й посадки на борт.
Відгуки мандрівників
Ті, хто вже пройшов електронні ворота, зазначають, що процес займає хвилини.
"Вдома зареєструвалися онлайн і одразу рушили до турнікета. Швидко й просто", - поділилися пасажири.
