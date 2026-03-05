Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Мосту Патона в столице грозит опасность из-за халатности чиновников

Мосту Патона в столице грозит опасность из-за халатности чиновников

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 23:28
Ученые и чиновники предупреждают о аварийном состоянии моста Патона
Состояние моста Патона в Киеве критическое. Фото: КГГА, РБК-Украина. Коллаж: Новини.LIVE

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что столичный мост Патона находится в аварийном состоянии. Мост должны были закрыть еще в 2017 году, ведь его признали аварийным еще в начале 2015-го.

Об этом Бахматов заявил в эфире "Киевского времени".

Реклама
Читайте также:

На ремонт моста нет средств

Максим Бахматов добавил, что вместо того, чтобы выделить средства на ремонт и восстановление действующих мостов, в КГГА решили инвестировать 1 млрд долларов в Подольский мост.

"Ни одного кредита Киев не получил, потому что они (КГГА, — ред.) идиоты. Они профукали все международные средства. Потому что для международных средств что необходимо? Аудит. Надо проверки, нельзя воровать. А это же кошмар", — заявил он.

Что показало обследование моста

Напомним, ранее НАН Украины опубликовала заявление о состоянии моста Патона. Там заявили, что конструкция в крайне критическом состоянии: металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, почти полностью сгнил, а соединения поясов и стенок главных балок покрыты трещинами.

Первый вице-президент НАН Вячеслав Богданов пояснил, что очередное плановое обследование моста выявило новые опасные признаки в конструкции. Появились большие повреждения и брак, которые серьезно снижают безопасность и срок службы сооружения в целом и отдельных его элементов. По его словам, остаточный ресурс моста оценен как нулевой.

Мост Патона съела коррозия

Ученый рассказал, что коррозия поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, охватила почти весь металл. Если раньше разрушение развивалось постепенно, то теперь оно переходит в стадию быстрого и непредсказуемого роста.

"Угроза частичного или полного разрушения моста вполне реальна. Особенно опасны коррозионные повреждения несущих элементов — главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически, металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, в коррозии почти весь", — предупредил ученый.

По мнению Вячеслава Богданова, мост Патона пока удерживается только благодаря четырем основным балкам, которые находятся в более-менее приличном состоянии.

Ранее мы сообщали, что во Львове готовят проект большой перестройки объездной дороги М-10 Львов — Краковец. Он охватит участок от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и предусматривает значительные инженерные изменения, в том числе трехуровневую развязку.

Также узнайте, где находится одна из самых опасных дорог мира. Пользователи TripAdvisor называют этот маршрут в Великобритании одним из самых страшных в их жизни.

Киев КГГА ученые мост Патона Максим Бахматов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации