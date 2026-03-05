Ученые и чиновники предупреждают о аварийном состоянии моста Патона

Состояние моста Патона в Киеве критическое. Фото: КГГА, РБК-Украина. Коллаж: Новини.LIVE

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что столичный мост Патона находится в аварийном состоянии. Мост должны были закрыть еще в 2017 году, ведь его признали аварийным еще в начале 2015-го.

Об этом Бахматов заявил в эфире "Киевского времени".

На ремонт моста нет средств

Максим Бахматов добавил, что вместо того, чтобы выделить средства на ремонт и восстановление действующих мостов, в КГГА решили инвестировать 1 млрд долларов в Подольский мост.

"Ни одного кредита Киев не получил, потому что они (КГГА, — ред.) идиоты. Они профукали все международные средства. Потому что для международных средств что необходимо? Аудит. Надо проверки, нельзя воровать. А это же кошмар", — заявил он.

Что показало обследование моста

Напомним, ранее НАН Украины опубликовала заявление о состоянии моста Патона. Там заявили, что конструкция в крайне критическом состоянии: металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, почти полностью сгнил, а соединения поясов и стенок главных балок покрыты трещинами.

Первый вице-президент НАН Вячеслав Богданов пояснил, что очередное плановое обследование моста выявило новые опасные признаки в конструкции. Появились большие повреждения и брак, которые серьезно снижают безопасность и срок службы сооружения в целом и отдельных его элементов. По его словам, остаточный ресурс моста оценен как нулевой.

Мост Патона съела коррозия

Ученый рассказал, что коррозия поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, охватила почти весь металл. Если раньше разрушение развивалось постепенно, то теперь оно переходит в стадию быстрого и непредсказуемого роста.

"Угроза частичного или полного разрушения моста вполне реальна. Особенно опасны коррозионные повреждения несущих элементов — главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически, металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, в коррозии почти весь", — предупредил ученый.

По мнению Вячеслава Богданова, мост Патона пока удерживается только благодаря четырем основным балкам, которые находятся в более-менее приличном состоянии.

