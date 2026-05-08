Въезд в Польшу: когда полностью откроют движение по трассе М-09

Проверка документов на трассе возле польской границы.

На трассе М-09 между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное" в польском направлении в ближайшее время откроют движение по пяти новым мостам. На части дороги уже уложили асфальт, а работы на ключевых участках выходят на финальный этап. Трассу фактически перестраивают заново из-за резкого увеличения нагрузки во время войны.

Добраться до Польши можно будет быстрее

Прошел почти год со старта капитального ремонта дороги Львов — Рава-Русская. За это время подрядчики успели устроить новое асфальтобетонное покрытие на 20 километрах из более 33 запланированных.

Параллельно продолжается перестройка мостов. Из шести объектов пять уже практически готовы, сейчас там укладывают первый слой асфальта. После открытия движения дорожники начнут убирать временные объезды.

Отдельно продолжается расширение дороги и формирование насыпей. На участках монтируют дождевую канализацию, а в Раве-Русской работы уже зашли в пределы последнего населенного пункта маршрута.

Почему эту дорогу взялись ремонтировать

М-09 считается одним из главных автомобильных направлений между Киевом и Варшавой. Дорога входит в европейскую сеть TEN-T, поэтому о ремонте говорили еще до полномасштабной войны.

Еще несколько лет назад ЕБРР проводил аудит безопасности движения и оценку проекта. В 2020 году согласовали финансирование ремонта.

После начала большой войны нагрузка на трассу стала значительно больше. Покрытие быстро начало разрушаться, особенно на отдельных участках ближе к границе, поэтому ремонт стал необходимым.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят автобусные билеты в Польшу в мае. Цена билетов из Киева в Варшаву стартует от 2143 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3500 гривен. В среднем придется выложить за поездку 2750 гривен, но если поймать скидку, то можно добраться до Польши всего за 1200 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что именно проверяют польские пограничники, кроме документов. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода. Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.