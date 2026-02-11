Україна та Молдова відкриють пункт Ямпіль — Косеуць у Вінницькій області

Глава уряду Юлія Свириденко, глава МВС Ігор Клименко та представники Молдови підписали протокол щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску. Фото: МВС

Україна й Молдова погодили відкриття ще одного автомобільного пункту пропуску на спільній ділянці кордону. Пункт працюватиме без перерви і пропускатиме пасажирські машини й вантажівки, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Про це пише Новини.LIVE із посиланням на МВС України.

Реклама

Читайте також:

Який документ було підписано

Угода доповнює міжурядовий договір 1997 року про пункти пропуску: до списку міжнародних автомобільних переходів офіційно додали новий.

Підписаний протокол дає юридичну підставу запустити пункт і дає змогу закласти кошти на його облаштування до держбюджету України.

"Відкриття нового пункту пропуску дасть практичний результат: збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень, ефективніший експорт та імпорт через Молдову та Румунію, посилення "Шляхів солідарності", зменшення навантаження на інші пункти пропуску", — пояснив глава МВС Ігор Клименко.

Де буде розташований пункт пропуску між Україною та Молдовою

Новий міжнародний пункт пропуску буде розташований у Вінницькій області.

Місце розташування: пункт пропуску Ямпіль — Косеуць. Перетинання кордону буде проходити через Ямпільський міст через ріку Дністер.

Підготовку інфраструктури вже розпочали; з українського боку процесом керує Агентство відновлення.

Що ще потрібно знати українцям

Станом на початок 2026 року на кордоні між Україною та Молдовою функціонують або частково працюють близько 17 пунктів пропуску.



Найбільш завантаженими серед них є ділянки кордону Могилів-Подільський — Отач, Маяки — Паланка, Староказаче — Тудори та Мамалига — Крива.

Раніше ми повідомляли, що кордони України та Румунії з'єднає нова сучасна траса. Спільний інфраструктурний проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги на території Румунії до українського кордону, а також оновлення української ділянки траси.

Ще ми писали про існуючі проблеми з перетинанням кордонів України. Законодавство передбачає конкретні випадки, коли людину можуть не пропустити через державний кордон. Причин для відмови у в’їзді немало.