Україна
Молдова готовит железнодорожную реформу — что изменится для пассажиров

Дата публикации 16 февраля 2026 17:13
Молдова реформирует железную дорогу и запускает поезда до 140 км/ч
Поезд Calea Ferată din Moldova. Фото: Railway.md

Молдова анонсировала обновление всей железнодорожной системы и строительство новой линии европейской колеи. Речь о направлении Унгены–Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Nokta.

Читайте также:

Скоростная линия до Кишинева

По словам министра инфраструктуры Владимира Боли, в 2026 году планируют завершить технико-экономическое обоснование новой ветки от Унген до Кишинева — с выходом к территории вблизи международного аэропорта.

Фактически речь идет о строительстве линии с нуля с европейской шириной колеи, полной электрификацией и новой инфраструктурой.

На первом этапе должны электрифицировать около 25 км пути. Проект делают в сотрудничестве с Румынией: там параллельно строят линию Яссы-Унгены европейского стандарта. В итоге это должно дать более прямой и технически совместимый выход к железнодорожной сети ЕС.

Железнодорожная реформа Молдовы

Параллельно правительство запускает реформу национальной компании Calea Ferată din Moldova. Инфраструктура — пути, станции, земля — останется в собственности государства под управлением CFM, а перевозки выделят в отдельное государственное акционерное общество Pasageri și Marfă.

Активы новой структуры оцениваются примерно в 1,5 млрд леев. Финансовая ситуация в CFM в последние годы была нестабильной. Если в 2022 году компания еще показывала прибыль, то в 2024-2025 гг уже получила значительный убыток, а долги продолжили расти.

Что еще нужно знать украинцам

В Кишиневе поставили целью интеграцию в европейскую железнодорожную систему. Новая линия должна сократить время в пути в столицы ЕС и изменить роль страны в региональных перевозках.

В то же время, государственный перевозчик "Укрзализныця" также планирует существенно расширить дневное скоростное сообщение. С 2026 до 2030 г. доля таких перевозок должна вырасти с нынешних 12-15% до 40%.

Отмечается, что этот шаг поможет уменьшить дефицит билетов, который особенно ощутим в летний период. А для реализации этого плана нужно сосредоточиться на повышении эффективности использования подвижного состава и закупки по 100 новых вагонов ежегодно в 2026-2028 годах.

Ранее мы рассказывали, как добраться из аэропорта Кишинева в Украину автобусами. Возле аэропорта есть станция, с которой можно легко добраться во многие города Украины — Киев, Одессу, Кривой Рог, Умань, Житомир, Львов и другие.

Также мы писали, что Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Он будет круглосуточным и будет пропускать пассажирские машины и грузовики.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
