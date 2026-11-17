Провідниця в потязі. Фото: Укрзалізниця

Росія атакувала одне з підприємств Мукачева. На тлі удару угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар поїздів свого формування, що курсують європейською колією за маршрутом Будапешт – Мукачево.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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MÁV зупинив потяги через удар РФ

В Укрзалізниці розповіли, що потяги, які курсували європейською колією за маршрутом Будапешт – Мукачево тимчасово прямуватимуть до станції Чоп.

В компанії додали, що безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева, при цьому залізниця не була під ворожою атакою.



Перевізник оперативно організує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку.

"З угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До того часу пасажирам буде забезпечено пересадкове сполучення. Залізнична інфраструктура та працівники внаслідок атаки не постраждали", — йдеться в повідомленні.

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В УЗ додали, що нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ курсуватиме за звичним маршрутом.

Як повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook, на Закарпатті російський безпілотник влучив за 300 метрів від залізничного вокзалу в Мукачево.

Він додав, що Угорщина сьогодні-завтра призупиняє залізничне сполучення з Україною. Угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, евакуювали.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.