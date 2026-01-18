Відео
Головна Транспорт Які станції метро є у Харкові — графік роботи під час війни

Які станції метро є у Харкові — графік роботи під час війни

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 07:32
Станції метро в Харкові — перелік та графік роботи
Вхід в станцію метро у Харкові. Фото: Харківський метрополітен

Щодня в Харкові тисячі жителів та гостей міста добираються до роботи, навчання, лікарні та інших місць метрополітеном. Стіни метро також захищають під час атак російських авіабомб, ракет та дронів. 

Новини.LIVE детальніше розкажуть про харківський метрополітен.

Читайте також:

Скільки станцій нараховує метрополітен Харкова

Харківський метрополітен має три гілки метро — синю, зелену та червону. Метро нараховує 30 станції, включаючи пересадкові вузли — "Майдан Конституції" та "Університет". Ці станції з'єднують різні райони міста.

Червона (Холодногірсько-заводська) гілка метро:

  • Холодна Гора;
  • Вокзальна;
  • Центральний ринок;
  • Майдан Конституції;
  • Левада;
  • Спортивна;
  • Заводська;
  • Турбоатом;
  • Палац Спорту;
  • Армійська;
  • Імені О.С. Масельського;
  • Тракторний завод;
  • Індустріальна.

Синя (Салтівська) лінія метрополітену: 

  • Історичний музей;
  • Університет;
  • Ярослава Мудрого;
  • Київська;
  • Академіка Барабашова;
  • Академіка Павлова;
  • Студентська;
  • Салтівська.

Зелена (Олексіївська) гілка метро: 

  • Метробудівників;
  • Захисників України;
  • Архітектора Бекетова;
  • Держпром;
  • Наукова;
  • Ботанічний сад;
  • 23 Серпня;
  • Олексіївська;
  • Перемога.
Харків метро - фото 1
Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

Як працює метро в Харкові під час війни

Нині метро в Харкові працює щодня із з 5:30 до 21:30. Потяги у будні курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал збільшуються до 15-25 хвилин.

У вихідні дні інтервал руху потягів складає орієнтовно 20 хвилин. Проїзд у метро — безплатний, до початку війни квитки коштували так само як і в метрополітені Києва — 8 гривень.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми писали про найглибшу станцію харківського метро "Ярослава Мудрого" — вона розташована на глибині 35 метрів.

Харків метро транспорт графік станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
