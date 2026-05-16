Станція метро "Золоті Ворота" в Києві: що відомо про неї та які секрети приховує

Станція метро "Золота Ворота" в Києві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Однієї з найгарніших станцій метрополітену Києва є "Золоті Ворота". Її стіни прикрашені унікальними мозаїками, які показують історію українського народу. Проте станція приховує секрет, про який здогадується мало пасажирів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал STEPANETS.

Що відомо про станцію метро "Золоті Ворота"

Станція "Золоті ворота" є 29-тою станцією столичного метрополітену. Вона розташована між станціями зеленої гілки "Лук'янівська" та "Палац спорту". Цікаво, що відкриття станції відбулося напередодні Нового року — 31 грудня 1989 року.

Станція була визнана найгарнішою не лише у Європі, а й усьому світі. Зокрема, у 2011 році київська вона увійшла до рейтингу найгарніших у світі за версією авторитетного видання BootsnAll. Також у 2013 році британська газета The Daily Telegraph включила "Золоті ворота" до 22 найгарніших станцій Європи. Унікальну красу станції також визнавала газета The Guardian.

"Золоті ворота" прикрашені 38 унікальними панно із зображенням князів Київської Русі, величних храмів, церковних діячів та міфічних істот. Крім того, візитівкою станції є величезні бронзові люстри.

Читайте також:

Як секрети приховує станція "Золоті Ворота" в Києві

Блогер розповів, що склепіння станції "Золоті ворота" врізані в закинуті тунелі першої черги столичного метро. Вони закинуті вже понад 40 років.

Склепіння "Золотих воріт" просто прорізає ці закинуті тунелі. Ці тунелі забетоновані, є людський прохід, але над станцією є закинуті ходи.

Такі тунелі могли б стати атмосферною локацією для знімань фільмів жахів та психологічних трилерів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як працює метро в Харкові у травні 2026 року. Зокрема, двері підземки відкривають щодня з 5:30 та зачиняють об 21:30. Також у підземці можна заховатись від небезпеки під час повітряної тривоги.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".