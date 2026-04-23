Нові обмеження Ryanair: пасажирам доведеться приїзжати на рейс раніше

Літак Ryanair в аеропорту. Фото: Ryanair

Пасажирам Ryanair, які планують здавати багаж, доведеться приїжджати в аеропорт раніше. Компанія змінює час закриття реєстрації та прийому валіз. Нові правила почнуть діяти з листопада 2026 року і зачеплять лише частину мандрівників.

Зміни торкнуться тих, хто оформлює зареєстрований багаж, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ryanair.

Які зміни впроваджує Ryanair

Із 10 листопада 2026 року Ryanair закриватиме реєстрацію та здачу багажу за 60 хвилин до вильоту. Зараз цей поріг становить 40 хвилин.

У компанії пояснюють такий крок необхідністю розвантажити потоки пасажирів у пікові години. Черги на безпеку та паспортний контроль іноді затягуються, і додатковий час має це частково компенсувати.

Кого це не зачепить

Більшість клієнтів Ryanair, які літають лише з ручною поклажею, змін не відчують. За оцінками перевізника, таких близько 80%. Нововведення фактично стосується меншої групи пасажирів, але саме вони найчастіше стикаються із затримками на етапі здачі багажу.

Маркетинг-директорка компанії Дара Бреді нагадала про потребу вчасно підходити до гейтів, особливо коли аеропорти перевантажені.

Самообслуговування в аеропортах замість черг

Паралельно Ryanair розширює мережу кіосків самообслуговування для здачі багажу. Очікується, що до жовтня вони працюватимуть у понад 95% аеропортів, де є рейси компанії.

Такі термінали інтегровані з мобільним додатком. Пасажир сам реєструє багаж і друкує бірку, що скорочує час очікування, і це має частково компенсувати більш ранній дедлайн.

Що ще варто знати українцям про польоти з Ryanair

