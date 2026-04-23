Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Менше часу на багаж: що треба знати туристам про нові правила Ryanair

Менше часу на багаж: що треба знати туристам про нові правила Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 10:22
Нові обмеження Ryanair: пасажирам доведеться приїзжати на рейс раніше
Літак Ryanair в аеропорту. Фото: Ryanair

Пасажирам Ryanair, які планують здавати багаж, доведеться приїжджати в аеропорт раніше. Компанія змінює час закриття реєстрації та прийому валіз. Нові правила почнуть діяти з листопада 2026 року і зачеплять лише частину мандрівників.

Зміни торкнуться тих, хто оформлює зареєстрований багаж, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ryanair.

Які зміни впроваджує Ryanair 

Із 10 листопада 2026 року Ryanair закриватиме реєстрацію та здачу багажу за 60 хвилин до вильоту. Зараз цей поріг становить 40 хвилин.

У компанії пояснюють такий крок необхідністю розвантажити потоки пасажирів у пікові години. Черги на безпеку та паспортний контроль іноді затягуються, і додатковий час має це частково компенсувати.

Кого це не зачепить

Більшість клієнтів Ryanair, які літають лише з ручною поклажею, змін не відчують. За оцінками перевізника, таких близько 80%. Нововведення фактично стосується меншої групи пасажирів, але саме вони найчастіше стикаються із затримками на етапі здачі багажу.

Читайте також:

Маркетинг-директорка компанії Дара Бреді нагадала про потребу вчасно підходити до гейтів, особливо коли аеропорти перевантажені. 

Самообслуговування в аеропортах замість черг

Паралельно Ryanair розширює мережу кіосків самообслуговування для здачі багажу. Очікується, що до жовтня вони працюватимуть у понад 95% аеропортів, де є рейси компанії.

Такі термінали інтегровані з мобільним додатком. Пасажир сам реєструє багаж і друкує бірку, що скорочує час очікування, і це має частково компенсувати більш ранній дедлайн.

Що ще варто знати українцям про польоти з Ryanair

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, на скільки часу Ryanair вистачить заброньованого за старими цінами палива для літаків. Зокрема, перевізник ризикує зіткнутися з перебоями у постачанні в Європі вже наприкінці весни. Ціни на квитки можуть злетіти вже наприкінці травня чи у червні.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

авіарейси пасажири Ryanair
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації