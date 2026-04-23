Новые ограничения Ryanair: пассажирам придется приезжать на рейс пораньше

Пассажирам Ryanair, которые планируют сдавать багаж, придется приезжать в аэропорт раньше. Компания меняет время закрытия регистрации и приема чемоданов. Новые правила начнут действовать с ноября 2026 года и затронут лишь часть путешественников.

Изменения коснутся тех, кто оформляет зарегистрированный багаж, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ryanair.

Какие изменения внедряет Ryanair

С 10 ноября 2026 года Ryanair будет закрывать регистрацию и сдачу багажа за 60 минут до вылета. Сейчас этот порог составляет 40 минут.

В компании объясняют такой шаг необходимостью разгрузить потоки пассажиров в пиковые часы. Очереди на безопасность и паспортный контроль иногда затягиваются, и дополнительное время должно это частично компенсировать.

Кого это не затронет

Большинство клиентов Ryanair, которые летают только с ручной кладью, изменений не почувствуют. По оценкам перевозчика, таких около 80%. Нововведение фактически касается меньшей группы пассажиров, но именно они чаще всего сталкиваются с задержками на этапе сдачи багажа.

Маркетинг-директор компании Дара Брэди напомнила о необходимости вовремя подходить к гейтам, особенно когда аэропорты перегружены.

Самообслуживание в аэропортах вместо очередей

Параллельно Ryanair расширяет сеть киосков самообслуживания для сдачи багажа. Ожидается, что к октябрю они будут работать в более чем 95% аэропортов, где есть рейсы компании.

Такие терминалы интегрированы с мобильным приложением. Пассажир сам регистрирует багаж и печатает бирку, что сокращает время ожидания, и это должно частично компенсировать более ранний дедлайн.

Что еще стоит знать украинцам о полетах с Ryanair

