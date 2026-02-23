Видео
Медкомиссия для будущих стюардесс — кого не смогут взять на работу

Дата публикации 23 февраля 2026 15:12
С какими заболеваниями не допускают к работе стюардессой — список
С какими болезнями запрещено быть борпроводницей. Фото: Pexels, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Работа стюардессы или бортпроводника, несмотря на кажущуюся простоту, довольно тяжелая. Это физическая нагрузка, перепады давления, ночные рейсы и ответственность за безопасность десятков или даже сотен пассажиров.

Новини.LIVE со ссылкой на портал Heathrowmedical рассказывает, с какими болезнями с мечтой о небе можно попрощаться.

Читайте также:

Сердечно-сосудистые заболевания

Проблемы с сердцем — одна из главных причин отказа. Полеты означают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а в случае чрезвычайной ситуации бортпроводник должен действовать быстро и без риска для собственного здоровья.

Не допускают кандидатов с:

  • гипертонией 2-3 степени;
  • перенесенным инфарктом или инсультом;
  • ишемической болезнью сердца или пороками сердца;
  • наличием кардиостимулятора;
  • тяжелыми формами варикоза и тромбофлебитом.

Нервная система и психическое здоровье

В этой профессии важна устойчивость к стрессу. Турбулентность, паника на борту, экстренные ситуации — все это часть работы.

Среди противопоказаний:

  • эпилепсия и судорожные состояния;
  • психозы и тяжелые психические расстройства;
  • заболевания, сопровождающиеся обмороками;
  • выраженные расстройства сна.

Кроме медицинского осмотра, кандидаты проходят психологическое тестирование.

Дыхательная система

В салоне самолета давление отличается от наземного, поэтому хронические проблемы с легкими могут стать серьезным риском.

Не допускаются лица с:

  • бронхиальной астмой;
  • хроническим обструктивным заболеванием легких;
  • дыхательной недостаточностью или последствиями серьезных операций на легких.

Опорно-двигательный аппарат

Работа на ногах по несколько часов, перенос оборудования, помощь пассажирам — все это требует выносливости. Поэтому медкомиссия обращает особое внимание на:

  • тяжелые формы сколиоза;
  • грыжи позвоночника и ограничение подвижности;
  • выраженное плоскостопие;
  • серьезные операции на позвоночнике в прошлом.

Другие ограничения для полетов

Также могут стать основанием для отказа:

  • инсулинозависимый диабет;
  • онкологические заболевания;
  • тяжелые хронические болезни желудочно-кишечного тракта;
  • активные инфекционные заболевания (в частности туберкулез, вирусные гепатиты);
  • значительное ожирение.

Что еще важно знать украинцам

В Украине медицинский сертификат годности выдается по стандартам авиационных правил (в странах Европы — по требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности) и подлежит регулярному обновлению.

Украинский медицинский сертификат признается сроком на один год при условии, что он является действующим. В других странах частота такого медосмотра зависит от возраста и внутренних правил авиакомпании.

Ранее мы писали, что украинская стюардесса поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто хочет работать в авиации.

Она подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидату или кандидатке на эту должность.

Ее советы базируются на личном опыте работы в авиакомпании.

Также мы писали, что на самом деле нельзя класть на багажные полки в самолете. Во время посадки в самолетах все чаще возникают конфликты из-за багажных полочек.

Пассажиры кладут туда куртки, рюкзаки, пакеты с продуктами — а когда заходят другие люди, места для чемоданов уже нет.

авиарейсы самолет болезнь авиация медосмотр
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
