С какими заболеваниями не допускают к работе стюардессой — список

Медкомиссия для будущих стюардесс — кого не смогут взять на работу
Работа стюардессы или бортпроводника, несмотря на кажущуюся простоту, довольно тяжелая. Это физическая нагрузка, перепады давления, ночные рейсы и ответственность за безопасность десятков или даже сотен пассажиров.
Новини.LIVE со ссылкой на портал Heathrowmedical рассказывает, с какими болезнями с мечтой о небе можно попрощаться.
Сердечно-сосудистые заболевания
Проблемы с сердцем — одна из главных причин отказа. Полеты означают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а в случае чрезвычайной ситуации бортпроводник должен действовать быстро и без риска для собственного здоровья.
Не допускают кандидатов с:
- гипертонией 2-3 степени;
- перенесенным инфарктом или инсультом;
- ишемической болезнью сердца или пороками сердца;
- наличием кардиостимулятора;
- тяжелыми формами варикоза и тромбофлебитом.
Нервная система и психическое здоровье
В этой профессии важна устойчивость к стрессу. Турбулентность, паника на борту, экстренные ситуации — все это часть работы.
Среди противопоказаний:
- эпилепсия и судорожные состояния;
- психозы и тяжелые психические расстройства;
- заболевания, сопровождающиеся обмороками;
- выраженные расстройства сна.
Кроме медицинского осмотра, кандидаты проходят психологическое тестирование.
Дыхательная система
В салоне самолета давление отличается от наземного, поэтому хронические проблемы с легкими могут стать серьезным риском.
Не допускаются лица с:
- бронхиальной астмой;
- хроническим обструктивным заболеванием легких;
- дыхательной недостаточностью или последствиями серьезных операций на легких.
Опорно-двигательный аппарат
Работа на ногах по несколько часов, перенос оборудования, помощь пассажирам — все это требует выносливости. Поэтому медкомиссия обращает особое внимание на:
- тяжелые формы сколиоза;
- грыжи позвоночника и ограничение подвижности;
- выраженное плоскостопие;
- серьезные операции на позвоночнике в прошлом.
Другие ограничения для полетов
Также могут стать основанием для отказа:
- инсулинозависимый диабет;
- онкологические заболевания;
- тяжелые хронические болезни желудочно-кишечного тракта;
- активные инфекционные заболевания (в частности туберкулез, вирусные гепатиты);
- значительное ожирение.
Что еще важно знать украинцам
В Украине медицинский сертификат годности выдается по стандартам авиационных правил (в странах Европы — по требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности) и подлежит регулярному обновлению.
Украинский медицинский сертификат признается сроком на один год при условии, что он является действующим. В других странах частота такого медосмотра зависит от возраста и внутренних правил авиакомпании.
Ранее мы писали, что украинская стюардесса поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто хочет работать в авиации.
Она подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидату или кандидатке на эту должность.
Ее советы базируются на личном опыте работы в авиакомпании.
Также мы писали, что на самом деле нельзя класть на багажные полки в самолете. Во время посадки в самолетах все чаще возникают конфликты из-за багажных полочек.
Пассажиры кладут туда куртки, рюкзаки, пакеты с продуктами — а когда заходят другие люди, места для чемоданов уже нет.
Читайте Новини.LIVE!