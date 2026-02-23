С какими заболеваниями не допускают к работе стюардессой — список

С какими болезнями запрещено быть борпроводницей. Фото: Pexels, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Работа стюардессы или бортпроводника, несмотря на кажущуюся простоту, довольно тяжелая. Это физическая нагрузка, перепады давления, ночные рейсы и ответственность за безопасность десятков или даже сотен пассажиров.

Новини.LIVE со ссылкой на портал Heathrowmedical рассказывает, с какими болезнями с мечтой о небе можно попрощаться.

Сердечно-сосудистые заболевания

Проблемы с сердцем — одна из главных причин отказа. Полеты означают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а в случае чрезвычайной ситуации бортпроводник должен действовать быстро и без риска для собственного здоровья.

Не допускают кандидатов с:

гипертонией 2-3 степени;

перенесенным инфарктом или инсультом;

ишемической болезнью сердца или пороками сердца;

наличием кардиостимулятора;

тяжелыми формами варикоза и тромбофлебитом.

Нервная система и психическое здоровье

В этой профессии важна устойчивость к стрессу. Турбулентность, паника на борту, экстренные ситуации — все это часть работы.

Среди противопоказаний:

эпилепсия и судорожные состояния;

психозы и тяжелые психические расстройства;

заболевания, сопровождающиеся обмороками;

выраженные расстройства сна.

Кроме медицинского осмотра, кандидаты проходят психологическое тестирование.

Дыхательная система

В салоне самолета давление отличается от наземного, поэтому хронические проблемы с легкими могут стать серьезным риском.

Не допускаются лица с:

бронхиальной астмой;

хроническим обструктивным заболеванием легких;

дыхательной недостаточностью или последствиями серьезных операций на легких.

Опорно-двигательный аппарат

Работа на ногах по несколько часов, перенос оборудования, помощь пассажирам — все это требует выносливости. Поэтому медкомиссия обращает особое внимание на:

тяжелые формы сколиоза;

грыжи позвоночника и ограничение подвижности;

выраженное плоскостопие;

серьезные операции на позвоночнике в прошлом.

Другие ограничения для полетов

Также могут стать основанием для отказа:

инсулинозависимый диабет;

онкологические заболевания;

тяжелые хронические болезни желудочно-кишечного тракта;

активные инфекционные заболевания (в частности туберкулез, вирусные гепатиты);

значительное ожирение.

Что еще важно знать украинцам

В Украине медицинский сертификат годности выдается по стандартам авиационных правил (в странах Европы — по требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности) и подлежит регулярному обновлению.

Украинский медицинский сертификат признается сроком на один год при условии, что он является действующим. В других странах частота такого медосмотра зависит от возраста и внутренних правил авиакомпании.

