Україна
Майже вся Німеччина залишилась без транспорту — що сталося

Майже вся Німеччина залишилась без транспорту — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 11:21
Майже вся Німеччина залишилася без наземного транспорту — чому виникла проблема
Німеччину охопив страйк транспортників. Фото: NRW, Хайтек. Колаж: Новини.LIVE

У п’ятницю, 27 лютого, майже по всій Німеччині зупинився наземний транспорт. Автобуси, трамваї та поїзди не вийшли на маршрути, тому що профспілка державного сектора оголосила страйк.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Читайте також:

Дводенний страйк у Німеччині

Водії громадського транспорту та машиністи поїздів не вийшли на маршрути, підтримавши заклик профспілок про дводенний страйк 27 і 28 лютого.

Профспілка хоче здобути перевагу в переговорах про умови праці. Це стосується робочого часу, позмінних змін, доплат за нічну роботу та у вихідні дні, а також розміру зарплати.

Вимоги відрізняються в кожній федеральній землі.

Колективні переговори стосуються приблизно 150 автобусних, трамвайних і місцевих залізничних підприємств, де працює близько 100 тисяч осіб у різних землях, зокрема в Берліні та Гамбурзі.

Єдиною федеральною землею, де страйку немає, стала Нижня Саксонія. Там місцева влада та профспілки уклали угоду утриматися від акцій до кінця березня.

Що ще потрібно враховувати при подорожі до ЄС

Туристів, які збираються до Італії чи Бельгії, попереджають про можливі перебої з рейсами через страйки працівників авіаційної галузі. Акції протесту заплановані на 7 та 12 березня.

Йдеться про страйк пілотів, бортпровідників і наземний персонал кількох авіакомпаній. Імовірно, до протестів приєднаються працівники служби безпеки аеропортів, обробки багажу та диспетчери.

Очікується, що в Італії працівники державної італійської компанії Enav, яка відповідає за управління повітряним простором країни, припинять роботу з 10:00 до 17:00 суботи, 7 березня. Частина працівників інших профспілок авіагалузі та персонал ITA Airways планують страйк на весь день.

Аеропорт Brussels Airport в Бельгії також готується до серйозних перебоїв у роботі через загальнонаціональний страйк, запланований на 12 березня. Акція триватиме 24 години та призведе до масових скасувань і затримок рейсів. Подібні протести у 2025 році вже спричинили масштабний колапс авіасполучення в Бельгії.

Раніше ми писали, що останній одноденний страйк у Німеччині став причиною того, що в аеропортах застрягли понад 140 000 пасажирів. Фінансові втрати за добу сягнули приблизно 27 мільйонів євро.

Також ми повідомляли, що в ЄС екстренно вводять план захисту залізниці та вокзалів від дронів. Це буде зроблено за допомогою мереж 5G. Технології мобільного зв’язку почнуть використовувати для моніторингу повітряного простору в режимі реального часу. 

Німеччина туристи страйк автобуси громадський транспорт
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
