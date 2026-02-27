Германия осталась без наземного транспорта — почему возникла проблема

Германию охватила забастовка транспортников. Фото: NRW, Хайтек. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 27 февраля, почти по всей Германии остановился наземный транспорт. Автобусы, трамваи и поезда не вышли на маршруты, потому что профсоюз государственного сектора объявил забастовку.

Двухдневная забастовка в Германии

Водители общественного транспорта и машинисты поездов не вышли на маршруты, поддержав призыв профсоюзов о двухдневной забастовке 27 и 28 февраля.

Профсоюз хочет получить преимущество в переговорах об условиях труда. Это касается рабочего времени, посменных смен, доплат за ночную работу и в выходные дни, а также размера зарплаты.

Требования отличаются в каждой федеральной земле.

Коллективные переговоры касаются примерно 150 автобусных, трамвайных и местных железнодорожных предприятий, где работает около 100 тысяч человек в разных землях, в том числе в Берлине и Гамбурге.

Единственной федеральной землей, где забастовки нет, стала Нижняя Саксония. Там местные власти и профсоюзы заключили соглашение воздержаться от акций до конца марта.

Что еще нужно учитывать при путешествии в ЕС

Туристов, которые собираются в Италию или Бельгию, предупреждают о возможных перебоях с рейсами из-за забастовок работников авиационной отрасли. Акции протеста запланированы на 7 и 12 марта.

Речь идет о забастовке пилотов, бортпроводников и наземного персонала нескольких авиакомпаний. Вероятно, к протестам присоединятся работники службы безопасности аэропортов, обработки багажа и диспетчеры.

Ожидается, что в Италии работники государственной итальянской компании Enav, которая отвечает за управление воздушным пространством страны, прекратят работу с 10:00 до 17:00 субботы, 7 марта. Часть работников других профсоюзов авиаотрасли и персонал ITA Airways планируют забастовку на весь день.

Аэропорт Brussels Airport в Бельгии также готовится к серьезным перебоям в работе из-за общенациональной забастовки, запланированной на 12 марта. Акция продлится 24 часа и приведет к массовым отменам и задержкам рейсов. Подобные протесты в 2025 году уже вызвали масштабный коллапс авиасообщения в Бельгии.

Ранее мы писали, что последняя однодневная забастовка в Германии стала причиной того, что в аэропортах застряли более 140 000 пассажиров. Финансовые потери за сутки достигли примерно 27 миллионов евро.

Также мы сообщали, что в ЕС экстренно вводят план защиты железной дороги и вокзалов от дронов. Это будет сделано с помощью сетей 5G. Технологии мобильной связи начнут использовать для мониторинга воздушного пространства в режиме реального времени.