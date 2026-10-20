airBaltic запустив міні-гру Shake&Win: як взяти участь та які подарунки можна отримати

Літак airBaltic. Фото: airBaltic/Facebook

Популярна латвійська авіакомпанія airBaltic запустила спеціальну акцію до Гелловіну. У рамках пропозиції Spooky Shake&Win пасажирам пропонують взяти участь у грі та отримати бали Airbaltic Club та інші сюрпризи.

Про це йдеться на офіційному сайті airBaltic, передає Новини.LIVE.

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Міні-гра Shake&Win від airBaltic

Щоб взяти участь у акції авіаперевізника та отримати призи, потрібно завантажити додаток Airbaltic і зіграти в міні-гру Shake&Win.

Учаснику треба потрусити свій смартфон, поки на екрані не з’явиться повідомлення. Проте зіграти в таку гру можна лише один раз на день.

Пасажир може виграти бали airBaltic Club, VIP-статус, знижку на рейс або безкоштовний рейс туди й назад для двох осіб будь-куди, куди літає airBaltic.

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Усі отримані призи зберігатимуться у розділі "Shake&Win" "Мої призи" у мобільному додатку airBaltic протягом 10 днів після закінчення акції. Щасливчикам, які виграють безкоштовні квитки, необхідно буде забронювати їх до 26 жовтня 2026 року.

Акційна пропозиція авіакомпанії діє до 23 жовтня. Використовувати бали можна протягом 3 років, а купони можна застосувати для перельотів з 31 жовтня 2026 року по 31 березня 2027 року.

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