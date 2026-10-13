Lufthansa оновила графік на літо 2027: компанія додала рейси до Японії

Літак Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

У зв’язку зі значним зростанням попиту авіакомпанії Lufthansa Group розширив розширили розклад. Наступного літа літаки будуть виконувати до 50 рейсів на тиждень до чотирьох японських аеропортів.

Про це пише Euronews, передають Новини.LIVE.

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Lufthansa оновила графік на літо 2027

Lufthansa розширює мережу рейсів до Японії на 2027 рік. Компанія відновить маршрут Франкфурт — Нагоя та додасть щоденний рейс між Франкфуртом і Токіо-Наріта.

Авіакомпанії групи Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS та ITA Airways наступного літа будуть виконувати до 50 рейсів на тиждень до чотирьох японських аеропортів: Токіо-Ханеда, Токіо-Наріта, Осака та Нагоя.

Японія стає все більш популярною серед туристів. Зокрема, за даними Японської національної організації з туризму (JNTO), у 2025 році країна прийняла 42,7 млн іноземних відвідувачів, що на 15,8% більше, ніж у 2024 році.

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З січня по серпень 2026 року Японію відвідало 27,6 млн туристів, що на 2,7 % менше, ніж за той самий період 2025 року.

У березні 2027 року Lufthansa також відновить рейси Франкфурт — Нагоя. Вони будуть виконуватися тричі на тиждень — у понеділок, середу та суботу.

Літак вилітатиме із Франкфурта 14:10, а прибуватиме до Нагої — о 9:35 наступного ранку. Назад літак повертатиметься з Нагої о 11:30 і приземлятиметься у Франкфурті о 18:30.

На маршрутах до Нагої та Наріти пасажирів доставлятимуть літаки Boeing 787-9, де облаштовано 28 місць у бізнес-класі, 28 місць у преміум-економ-класі та 231 місце в економ-класі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, що British Airways оновлює бізнес-клас в літаках A380. Пасажирам першого класу отримають нові піжами з індивідуальним дизайном, а також капці та ковдри. На борту буде доступне шампанське Bollinger та різноманітні коктейлі.