Lufthansa скоротить 20 тисяч рейсів у ЄС: чого чекати туристам

Літак Lufthansa в польоті. Фото: Lufthansa

Авіакомпанія Lufthansa скорочує 20 тисяч рейсів у літньому розкладі на тлі різкого подорожчання пального. Переважно це стосується коротких перельотів, а не далеких. В компанії називають це вимушеним кроком через здорожчення удвічі витрат на авіапальне та загальний тиск на галузь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sky News.

Реклама

Які рейси скорочує Lufthansa

У Lufthansa заявили, що йдеться про приблизно 20 тисяч рейсів до жовтня. Більшість скорочень пов’язана із закриттям збиткового підрозділу CityLine та списанням 27 літаків.

Компанія заявила, що причиною цього кроку стало різке зростання витрат та трудові конфлікти, які теж вплинули на графіки.

Реклама

Як зміниться мережа рейсів Lufthansa

У Lufthansa переглянуть європейську мережу. Частину збиткових напрямків із Франкфурта та Мюнхена закриють. Натомість розширять рейси з Цюриха, Брюсселя та Відня. Довгі перельоти залишаться, але наприкінці літа їх стане трохи менше.

Читайте також:

Реклама

До зими компанія виведе з експлуатації кілька великих літаків. Зокрема, два Boeing 747 тимчасово приземлять перед остаточним списанням у 2027 році. Також у жовтні остаточно спишуть чотири Airbus A340-600. Загалом це означає меншу місткість на далеких маршрутах.

У компанії підрахували, що скорочення дозволить зекономити близько 40 тисяч тонн авіапального до жовтня.

Раніше Новини.LIVE писали, чому звичайні гральні карти можуть призвести до проблем в аеропорту під час проходження сканера. Це дуже типова помилка, через яку працівники аеропорту будуть змушені ретельно вивчати вашу валізу чи сумку.

Також Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економ-класу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками.