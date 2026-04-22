Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Lufthansa ликвидирует 20 тысяч рейсов: что стоит за этим решением

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 20:30
Lufthansa сократит 20 тысяч рейсов в ЕС: чего ждать туристам
Самолет Lufthansa в полете. Фото: Lufthansa

Авиакомпания Lufthansa сокращает 20 тысяч рейсов в летнем расписании на фоне резкого подорожания топлива. Преимущественно это касается коротких перелетов, а не дальних. В компании называют это вынужденным шагом из-за подорожания вдвое расходов на авиатопливо и общего давления на отрасль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

Какие рейсы сокращает Lufthansa

В Lufthansa заявили, что речь идет о примерно 20 тысячах рейсов до октября. Большинство сокращений связано с закрытием убыточного подразделения CityLine и списанием 27 самолетов.

Компания заявила, что причиной этого шага стал резкий рост расходов и трудовые конфликты, которые тоже повлияли на графики.

Как изменится сеть рейсов Lufthansa

В Lufthansa пересмотрят европейскую сеть. Часть убыточных направлений из Франкфурта и Мюнхена закроют. Зато расширят рейсы из Цюриха, Брюсселя и Вены. Длинные перелеты останутся, но в конце лета их станет немного меньше.

Читайте также:

К зиме компания выведет из эксплуатации несколько крупных самолетов. В частности, два Boeing 747 временно приземлят перед окончательным списанием в 2027 году. Также в октябре окончательно снимут четыре Airbus A340-600. В целом это означает меньшую вместимость на дальних маршрутах.

В компании подсчитали, что сокращение позволит сэкономить около 40 тысяч тонн авиатоплива до октября.

Ранее Новини.LIVE писали, почему обычные игральные карты могут привести к проблемам в аэропорту во время прохождения сканера. Это очень типичная ошибка, из-за которой работники аэропорта будут вынуждены тщательно изучать ваш чемодан или сумку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел эконом-класса превращались в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями.

авиарейсы самолеты пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации