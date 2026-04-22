Lufthansa сократит 20 тысяч рейсов в ЕС: чего ждать туристам

Самолет Lufthansa в полете.

Авиакомпания Lufthansa сокращает 20 тысяч рейсов в летнем расписании на фоне резкого подорожания топлива. Преимущественно это касается коротких перелетов, а не дальних. В компании называют это вынужденным шагом из-за подорожания вдвое расходов на авиатопливо и общего давления на отрасль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

Какие рейсы сокращает Lufthansa

В Lufthansa заявили, что речь идет о примерно 20 тысячах рейсов до октября. Большинство сокращений связано с закрытием убыточного подразделения CityLine и списанием 27 самолетов.

Компания заявила, что причиной этого шага стал резкий рост расходов и трудовые конфликты, которые тоже повлияли на графики.

Как изменится сеть рейсов Lufthansa

В Lufthansa пересмотрят европейскую сеть. Часть убыточных направлений из Франкфурта и Мюнхена закроют. Зато расширят рейсы из Цюриха, Брюсселя и Вены. Длинные перелеты останутся, но в конце лета их станет немного меньше.

К зиме компания выведет из эксплуатации несколько крупных самолетов. В частности, два Boeing 747 временно приземлят перед окончательным списанием в 2027 году. Также в октябре окончательно снимут четыре Airbus A340-600. В целом это означает меньшую вместимость на дальних маршрутах.

В компании подсчитали, что сокращение позволит сэкономить около 40 тысяч тонн авиатоплива до октября.

