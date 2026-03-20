Лоукостеры предупредили, что дешевых авиабилетов больше не будет

Европейские авиакомпании предупредили, что авиабилеты подорожают из-за резкого роста цен на топливо. Причиной этого стала война в Иране и проблемы с перевозкой нефти через Персидский залив. Поэтому в ближайшее время пассажирам придется платить больше, даже если сейчас цены еще выглядят стабильными.

Расходы переложат на пассажиров

Ведущие европейские авиакомпании предупредили, что им придется переложить рост расходов на топливо на своих пассажиров в связи с эскалацией конфликта в Иране и блокировкой нефтяных танкеров в Персидском заливе.

И хотя, определенный запас прочности у авиакоманий еще есть, но ненадолго. Часть перевозчиков заранее страховала риски через так называемые хедж-позиции, и это немного сдерживает удар.

Ryanair и Lufthansa предупреждают

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в случае, если расходы продолжат расти, их переложат в цену билета.

Похожая позиция и у других авиаперевозчиков: в компании Deutsche Lufthansa также говорят, что маневра почти нет. Сейчас компания зарабатывает примерно 10 евро с одного пассажира, и этого критически мало, чтобы перекрыть новые расходы на топливо.

Пассажиры реагируют заранее

Интересно, что сами путешественники тоже не ждут. Люди начали активнее покупать билеты по текущим ценам, пока они не выросли еще больше.

Особенно это заметно в США, где там авиакомпании фиксируют очень сильный спрос, в частности среди пассажиров премиум-класса, которые бронируют поездки заранее.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что из-за войны в Иране туристы массово избегают полетов над Ближним Востоком и ищут другие варианты путешествий. Можно констатировать, что ситуация с безопасностью в регионе фактически сломала привычные авиамаршруты.

Авиакомпании вынуждены подстраиваться к ситуации, поэтому добавляют больше прямых рейсов в Азию и Африку.

Также мы рассказывали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай.

Еще мы сообщали, почему не стоит менять валюту во время бронирования билетов Ryanair. Оказалось, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при смене валюты.