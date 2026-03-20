Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Лоукостеры предупредили, что дешевых авиабилетов больше не будет

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 10:32
Лоукостеры предупредили, что дешевых авиабилетов больше не будет
Самолет Ryanair на взлетной полосе. Фото: Новини.LIVE

Европейские авиакомпании предупредили, что авиабилеты подорожают из-за резкого роста цен на топливо. Причиной этого стала война в Иране и проблемы с перевозкой нефти через Персидский залив. Поэтому в ближайшее время пассажирам придется платить больше, даже если сейчас цены еще выглядят стабильными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также:

Расходы переложат на пассажиров

Ведущие европейские авиакомпании предупредили, что им придется переложить рост расходов на топливо на своих пассажиров в связи с эскалацией конфликта в Иране и блокировкой нефтяных танкеров в Персидском заливе.

И хотя, определенный запас прочности у авиакоманий еще есть, но ненадолго. Часть перевозчиков заранее страховала риски через так называемые хедж-позиции, и это немного сдерживает удар.

Ryanair и Lufthansa предупреждают

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в случае, если расходы продолжат расти, их переложат в цену билета.

Похожая позиция и у других авиаперевозчиков: в компании Deutsche Lufthansa также говорят, что маневра почти нет. Сейчас компания зарабатывает примерно 10 евро с одного пассажира, и этого критически мало, чтобы перекрыть новые расходы на топливо.

Пассажиры реагируют заранее

Интересно, что сами путешественники тоже не ждут. Люди начали активнее покупать билеты по текущим ценам, пока они не выросли еще больше.

Особенно это заметно в США, где там авиакомпании фиксируют очень сильный спрос, в частности среди пассажиров премиум-класса, которые бронируют поездки заранее.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что из-за войны в Иране туристы массово избегают полетов над Ближним Востоком и ищут другие варианты путешествий. Можно констатировать, что ситуация с безопасностью в регионе фактически сломала привычные авиамаршруты.

Авиакомпании вынуждены подстраиваться к ситуации, поэтому добавляют больше прямых рейсов в Азию и Африку.

Также мы рассказывали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай.

Еще мы сообщали, почему не стоит менять валюту во время бронирования билетов Ryanair. Оказалось, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при смене валюты.

авиарейсы авиабилеты Wizz Air авиация Ryanair
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации