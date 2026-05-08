Авіаквитки за 19 євро: куди можна дешево полетіти влітку

Пасажирський термінал в Аліканте.

Популярний лоукостер порадував мандрівників новим розпродажем. Бюджетна авіакомпанія Volotea пропонує знижки на квитки за десятками європейських напрямків. Пропозиція діє на рейси з 12 травня по 30 вересня 2026 року.

Травневий розпродаж Volotea

Пропозиція буде актуальною для фанатів коротких міських подорожей (сіті-брейків). Доступні ціни — чудова можливість вирушити у невеличку відпустку до унікальних міст Європи.

Volotea є лоукостером з широкою мережею рейсів по Південній Європі, особливо в Іспанії та Італії. Авіакомпанія з'єднує великі та невеликі міста, пропонуючи недорогі прямі перельоти.

Забрати квитки зі знижкою можна до 10 травня, а відправитися в подорож — з 12 травня до 30 вересня 2026 року.

Доступні акційні напрямки:

Рим — Більбао. Ціна від 24 євро;

Верона — Барселона. Ціна від 24 євро;

Афіни — Дубровник. Ціна від 24 євро;

​​​Лісабон — Аліканте. Ціна від 19 євро;

Венеція — Ліон. Ціна від 24 євро.

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа, яка поміститься під сидіння. За інші послуги і багаж, що здається, потрібно доплатити.

Традиційно кількість місць за найнижчими тарифами обмежена, а вартість квитка залежить від популярності маршруту та дня тижня.

Варто врахувати, що в акційну ціну не входить адміністративний збір. Квитки доступні на сайті та в додатку авіакомпанії.

