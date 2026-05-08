Авиабилеты за 19 евро: куда можно дешево улететь летом

Пассажирский терминал в Аликанте.

Популярный лоукостер порадовал путешественников новой распродажей. Бюджетная авиакомпания Volotea предлагает скидки на билеты по десяткам европейских направлений. Предложение действует на рейсы с 12 мая по 30 сентября 2026 года.

со ссылкой на сайт Volotea.

Майская распродажа Volotea

Предложение будет актуальным для фанатов коротких городских путешествий (сити-брейков). Доступные цены — отличная возможность отправиться в небольшой отпуск в уникальные города Европы.

Volotea является лоукостером с широкой сетью рейсов по Южной Европе, особенно в Испании и Италии. Авиакомпания соединяет крупные и небольшие города, предлагая недорогие прямые перелеты.

Забрать билеты со скидкой можно до 10 мая, а отправится в путешествие — с 12 мая до 30 сентября 2026 года.

Доступные акционные направления:

Рим — Бильбао. Цена от 24 евро;

Верона — Барселона. Цена от 24 евро;

Афины — Дубровник. Цена от 24 евро;

Лиссабон — Аликанте. Цена от 19 евро;

Венеция — Лион. Цена от 24 евро.

В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь, которая поместится под сиденье. За другие услуги и сдаваемый багаж нужно доплатить.

Традиционно количество мест по самым низким тарифам ограничено, а стоимость билета зависит от популярности маршрута и дня недели.

Стоит учесть, что в акционную цену не входит административный сбор. Билеты доступны на сайте и в приложении авиакомпании.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лоукостер Ryanair значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть — чартерные.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему не стоит менять валюту при бронировании билетов Ryanair. Оказалось, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты. Недавнее исследование организации Which, защищающей права потребителей, выявило, что курсы обмена валют, которые используются на сайте авиакомпании, являются невыгодными по сравнению с другими сайтами.