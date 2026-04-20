У Лондоні з рейсу easyJet зняли людей через перевищення ваги літака

Літак easyJet в польоті.

Минулого тижня частину пасажирів рейсу easyJet попросили залишити літак перед вильотом з Лондона до Малаги через перевищення допустимої ваги. Рішення ухвалили вже після посадки, коли з’ясувалося, що за поточних умов зліт не відповідає нормам безпеки. Інцидент був пов’язаний із поєднанням надмірної ваги, погоди та короткої злітної смуги.

з посиланням на BBC.

Що сталося на рейсі

Такі ситуації трапляються дуже рідко, але підкреслюють складний баланс фізики, погоди та інфраструктури, який лежить в основі кожного комерційного рейсу.

Йдеться про рейс 7008, який уже був готовий до вильоту. Після фінальних розрахунків екіпаж отримав дані, що літак перевищує допустимі параметри для зльоту. П’ятеро людей погодилися вийти, після чого борт зміг вилетіти.

Наголошується, що такі випадки нечасті, але в авіації вони передбачені як крайній захід для безпеки польотів, коли інші варіанти не працюють.

Чому виникла проблема з безпекою

Ситуація склалася не через одну причину. Злітна смуга в Саутенді коротша, ніж у великих аеропортах, і це важливе обмеження. Додатково майже не було зустрічного вітру, який зазвичай допомагає літакам швидше підніматися в повітря, збільшуючи потік повітря над крилами.

Без цієї природної допомоги літаку потрібна була довша злітно-посадкова смуга та вища швидкість зльоту. У наявних умовах це стало неможливим і вага літака виявилася критичною.

Погода також відіграє важливу роль у цьому балансі. Тепле повітря має меншу щільність, що знижує як потужність двигуна, так і підіймальну силу, що створюється крилами. Усе це разом склалося не на користь рейсу.

Чому це не прорахували раніше

Цікаво, що проблему зазвичай виявляють ще до посадки. У цьому випадку галузеві експерти зазначили, що дещо незвично, щоб проблему виявляли лише після того, як пасажири вже були в літаку.

Авіакомпанії не зважують кожного пасажира окремо. Використовують середні показники — це близько 84 кг разом із ручною поклажею. Але у заповненому літаку навіть невелика похибка може стати проблемою, тому пілоти прийняли вірне рішення.

