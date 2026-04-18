Політ з Ryanair: за що можна отрмати штраф у 3200 гривень

Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Під час підготовки до поїздки за кордон потрібно врахувати безліч речей і є кілька важливих справ, які необхідно обов'язково виконати перед вильотом. Ця часта помилка під час реєстрації на рейс Ryanair може обернутися кругленьким штрафом в аеропорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Як пасажирам Ryanair не переплачувати в аеропорту

Авіакомпанія у додатку та листом на електронну пошту завжди нагадує мандрівникам, що треба зареєструватися на свій рейс, проте частина пасажирів забуває це зробити.

Відпочивальники, які подорожують з Ryanair, повинні будуть сплатити 55 фунтів стерлінгів (приблизно 3 250 гривень) з особи за реєстрацію в аеропорту, хоча могли б зареєструватися онлайн безкоштовно. За родину з чотирьох осіб доведеться заплатити аж 220 фунтів (близько 13 000 гривень).

Пасажири Ryanair, які заздалегідь забронювали місце за окрему плату можуть зареєструватися онлайн не пізніше ніж за 60 днів до запланованого вильоту.

Мандрівники, які попередньо не бронювали місця, мають можливість зареєструватися онлайн на за 24 години до вильоту.

Той, хто не зареєструвався онлайн за 2 години до вильоту, може зареєструватися в аеропорту за 40 хвилин за додаткову плату у розмірі 55 фунтів стерлінгів (приблизно 3 250 гривень) з одного пасажира.

