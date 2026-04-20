Лоукостер easyJet снял пассажиров с самолета из-за перегрузки

Дата публикации 20 апреля 2026 15:12
В Лондоне с рейса easyJet сняли людей из-за превышения веса самолета
Самолет easyJet в полете. Фото: easyJet

На прошлой неделе часть пассажиров рейса easyJet попросили покинуть самолет перед вылетом из Лондона в Малагу из-за превышения допустимого веса. Решение приняли уже после посадки, когда выяснилось, что при текущих условиях взлет не соответствует нормам безопасности. Инцидент был связан с сочетанием избыточного веса, погоды и короткой взлетной полосы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Что произошло на рейсе

Такие ситуации случаются очень редко, но подчеркивают сложный баланс физики, погоды и инфраструктуры, который лежит в основе каждого коммерческого рейса.

Речь идет о рейсе 7008, который уже был готов к вылету. После финальных расчетов экипаж получил данные, что самолет превышает допустимые параметры для взлета. Пять человек согласились выйти, после чего борт смог вылететь.

Отмечается, что такие случаи очень редки, но в авиации они предусмотрены как крайняя мера для безопасности полетов, когда другие варианты не работают.

Читайте также:

Почему возникла проблема с безопасностью

Проблема возникла не по одной причине. Взлетная полоса в Саутенде короче, чем в крупных аэропортах, и это важное ограничение. Дополнительно почти не было встречного ветра, который обычно помогает самолетам быстрее подниматься в воздух, увеличивая поток воздуха над крыльями.

Без этой естественной помощи самолету нужна была более длинная взлетно-посадочная полоса и более высокая скорость взлета. В имеющихся условиях это стало невозможным и вес самолета оказался критическим.

Погода также играет важную роль в этом балансе. Теплый воздух имеет меньшую плотность, что снижает как мощность двигателя, так и подъемную силу, создаваемую крыльями. Все это вместе сложилось не в пользу рейса.

Почему это не просчитали раньше

Интересно, что проблему обычно обнаруживают еще до посадки. В этом случае отраслевые эксперты отметили, что очень необычно, чтобы проблему обнаружили только после того, как пассажиры уже сели в самолет.

Авиакомпании не взвешивают каждого пассажира отдельно. Используют средние показатели — это около 84 кг вместе с ручной кладью. Но в заполненном самолете даже небольшая погрешность может стать проблемой, поэтому пилоты приняли верное решение.

Что еще интересно знать украинцам о полетах

Ранее Новини.LIVE писали, что в аэропортах действует строгое правило, согласно которому у пассажиров могут конфисковать ноутбук или телефон до посадки на самолет. Об этом правиле службы безопасности аэропортов знает мало кто из туристов, но оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпаний.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов, стоит проверять актуальные правила авиакомпаний.

авиарейсы самолеты пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
