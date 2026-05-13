Лондон і Швейцарію з'єднають прямим рейсом Eurostar

Лондон і Швейцарію з’єднають прямим рейсом Eurostar

Дата публікації: 13 травня 2026 19:45
Eurostar планує прямі залізничні рейси з Лондона до Швейцарії
Швидкісний поїзд Eurostar. Фото: Alstom, Eurostar.

Eurostar готує прямі залізничні рейси з Лондона до Швейцарії без пересадок у Парижі. Новий маршрут може скоротити час у дорозі приблизно на дві години та з’єднати Британію одразу з трьома містами. Йдеться про Цюрих, Женеву та Базель, куди зараз пасажирам доводиться добиратися зі зміною поїздів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Поїзд без пересадки у Парижі

Зараз подорож із Лондона до Швейцарії виглядає доволі виснажливою. Пасажири приїжджають на Північний вокзал у Парижі, після цього змушені їхати через усе місто до Ліонського вокзалу, аби сісти на швидкісний поїзд TGV.

Через це переїзд займає більше часу, а валізи часто доводиться тягнути через метро та натовпи на вокзалах.

У компанії Eurostar заявили, що новий маршрут стане важливим етапом для сполучення між Великою Британією та Центральною Європою.

Скільки триватиме дорога

Попередньо прямий рейс до Базеля може тривати близько 5 годин. До Женеви — приблизно п’ять із половиною, а до Цюриха поїзд доїжджатиме орієнтовно за 6 годин.

Для багатьох мандрівників відсутність пересадки у Парижі зробить поїздку значно простішою, особливо для туристів із великим багажем або сімей із дітьми.

Однак, коли саме запустять прямі поїзди, наразі не уточнюється.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Молдові розпочали оновлення всієї залізничної системи. Найближчим часом там буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

Також Новини.LIVE розповідали, що Leo Express презентував нові потяги Talgo. Вони можуть розганятися до 200 км/год та вирізняються просторим розміщенням сидінь та низькопідлоговою конструкцією. Потяги курсуватимуть не лише на внутрішніх рейсах, а й на міжнародних.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
