Главная Транспорт Лондон и Швейцарию соединят прямым рейсом Eurostar

Дата публикации 13 мая 2026 19:45
Eurostar планирует прямые железнодорожные рейсы из Лондона в Швейцарию
Скоростной поезд Eurostar. Фото: Alstom, Eurostar. Коллаж: Новини.LIVE

Eurostar готовит прямые железнодорожные рейсы из Лондона в Швейцарию без пересадок в Париже. Новый маршрут может сократить время в пути примерно на два часа и соединить Британию сразу с тремя городами. Речь идет о Цюрихе, Женеве и Базеле, куда сейчас пассажирам приходится добираться со сменой поездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Поезд без пересадки в Париже

Сейчас путешествие из Лондона в Швейцарию выглядит довольно утомительным. Пассажиры приезжают на Северный вокзал в Париже, после этого вынуждены ехать через весь город до Лионского вокзала, чтобы сесть на скоростной поезд TGV.

Из-за этого переезд занимает больше времени, а чемоданы часто приходится тащить через метро и толпы на вокзалах.

В компании Eurostar заявили, что новый маршрут станет важным этапом для сообщения между Великобританией и Центральной Европой.

Сколько продлится дорога

Предварительно прямой рейс в Базель может длиться около 5 часов. В Женеву — примерно пять с половиной, а в Цюрих поезд будет доезжать ориентировочно за 6 часов.

Для многих путешественников отсутствие пересадки в Париже сделает поездку значительно проще, особенно для туристов с большим багажом или семей с детьми.

Однако, когда именно запустят прямые поезда, пока не уточняется.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время там будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Leo Express представил новые поезда Talgo. Они могут разгоняться до 200 км/ч и отличаются просторным размещением сидений и низкопольной конструкцией. Поезда будут курсировать не только на внутренних рейсах, но и на международных.

поезда Великобритания железная дорога
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
