Залізниця Ірландії запустила новий маршрут до замків і диких пляжів

Маршрут до Дроеди обслуговує компанія Irish Rail. Фото: Irish Rail

Із Дубліна запускають новий поїзд до ірландського міста Дроеда із старовинними замками та майже безлюдним узбережжям. Маршрут поїзда задуманий, щоб відкрити туристам менш досліджені куточки країни, іншу Ірландію без натовпів. Поїздка триває близько години і коштує недорого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path.

Не лише транзит через Дублін

Запуск маршруту Дублін—Дроеда був запланований на 20 квітня. Маршрут обслуговує компанія Irish Rail. Поїзд їде швидко, з мінімумом зупинок, що дозволяє зробити поїздку туди та назад навіть за один день. Квиток в один бік коштує близько 11 доларів.

Дроеда не є відомим туристичним містом. Там живе лише 50 тисяч мешканців, і багато хто сприймає його як передмістя для роботи в столиці. Але насправді Дроеда є "прихованою перлиною Ірландії".

Що подивитися у Дроеді

Хоча поїзд задуманий для перевезення пасажирів до столиці, він водночас демонструє, наскільки легко туристам змінити напрямок і зробити Дроеду ключовою точкою подорожі.

В самому місті та поруч з ним розташовані декілька замків, зокрема замок Трім — найбільший англо-нормандський замок всієї країни.

Також туристи можуть насолодитися прекрасним диким узбережжям.

