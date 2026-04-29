Leo Express запускає потяги Talgo: який вигляд вони мають (фото)

Пасажири їдуть у потязі Leo Express. Фото: leoexpress.com. Колаж: Новини.LIVE

Чеський приватний оператор Leo Express презентував нові потяги Talgo. Вже 30 квітня вони з'єднають Чехію та Словаччину. В порівнянні з іншими потягам, в них набагато більше простору, навіть в економ-класі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Потяги Talgo складаються з 13 вагонів і вміщують приблизно 350 пасажирів. Вони обладнані спеціальними колесами, які дозволяють автоматично змінювати колію під час руху.

Потяги зможуть розганятися до 200 км/год, а тягу забезпечують сучасні багатосистемні локомотиви Vectron, поставлені компанією Siemens Mobility.

Поїзди Talgo вирізняються просторим розміщенням сидінь та низькопідлоговою конструкцією. Пасажири можуть замовити закуски та страви у салоні чи відвідати вагон-бістро.

Читайте також:

Деякі поїзди обладнані автоматами з закусками та напоями та мікрохвильовою піччю. У бізнес-класі пасажири також можуть безкоштовно приготувати собі каву та інші напої.

Для сімей у поїздах передбачена спеціальна дитяча зона з місцем для колясок. Для малюків буде окреме спеціальне меню та розваги, що зробить поїздку в рази приємнішою.

Крім того, завдяки низькому центру ваги та пасивній системі нахилу, потяги забезпечують високий рівень комфорту навіть на звивистих маршрутах.

Окрім Праги, потяги Talgo можна буде побачити в Пардубіце, Оломоуці, Отроковіце, Старе-Место-у-Угерському-Градiште, Годоніні та Бржецлаві, а згодом — на центральному вокзалі в Братиславі (Словаччина).

Квитки на нові потяги Talgo вже можна придбати на сайті та в додатку перевізника, ціни стартують від 4 євро. Пасажирам доступні місця в класах "Бізнес" і "Економ".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також Новини.LIVE повідомляли, що PKP Intercity запусти програму лояльності для пасажирів. Вона дає можливість накопичувати бали за кожну поїздку. Ці бали мандрівники потім зможуть обмінювати на безкоштовні квитки.