Нові рейси FlixBus до Польщі: розклад руху

Нові маршрути FlixBus спростять літні відпустки.

Найбільший європейський автобусний перевізник FlixBus суттєво розширює свою мережу на літній період. Українські пасажири отримають можливість подорожувати до великих польських міст за двома додатковими напрямками, які курсуватимуть у регулярному режимі до середини вересня. Нові рейси зв'яжуть Київ та Вінницю з Катовіце та Вроцлавом.

Сезонні автобуси до Європи

Розширення транспортної мережі та запуск додаткових автобусних рейсів дозволить пасажирам отримати більше гнучкості під час планування літніх відпусток, заявив перевізник.

Ці нові сезонні сполучення стануть зручною основою для подальших подорожей Європою через великі залізничні та авіаційні хаби.

Детальний розклад рейсів до Польщі

Перший новий літній маршрут Київ — Катовіце під номером N3237 стартує безпосередньо зі столиці та проходитиме через Житомир, Рівне, Львів, а далі перетинатиме кордон до Перемишля, Жешува, Тарнува та Кракова із заїздом до краківського аеропорту.

Виїхати з Києва можна буде чотири рази на тиждень — щопонеділка, щовівторка, щоп’ятниці та щосуботи о дванадцятій годині дня. Зі Львова автобус вирушатиме о 21:25 і прибуватиме до кінцевої точки о 07:15 ранку, а у зворотному напрямку з Катовіце рейси виконуватимуться щовівторка, щосереди, щосуботи та щонеділі.

Другий сезонний маршрут Вінниця — Вроцлав отримав номер N3246 і з'єднає Поділля із західними регіонами Польщі, проходячи через Хмельницький, Тернопіль, Львів, Краків та Катовіце.

Відправлення з Вінниці заплановане щопонеділка, щосереди, щочетверга та щосуботи о 15:00 із прибуттям до Вроцлава о 07:10 наступного ранку.

Назад автобуси вирушатимуть у ті самі дні тижня о 16:00, причому квитки на обидва напрямки компанія вже виставила на продаж у своєму офіційному додатку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Україна та Польща почнуть обмінюватися митними даними. Очікується, що це дозволить пришвидшити рух деяких видів транспорту через кордон та зменшити черги. Крім того, буде розширений спільний контроль на пунктах пропуску.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує поїздка в автобусі з Києва до Варшави у травні 2026 року. В цей період пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 500 гривень. Найдешевший квиток коштує 2 143 гривні. Час поїздки до столиці Польщі залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає від 15 до 22 годин.