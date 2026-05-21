Adriatic Express запускає літній маршрут через чотири країни Європи

Adriatic Express запускає літній маршрут через чотири країни Європи

Дата публікації: 21 травня 2026 19:22
Adriatic Express запускає новий потяг: маршрут та графік
Потяг Adriatic Express. Фото: ČD

Влітку 2026 року Adriatic Express знову з'єднає Польщу та Чехію з узбережжям Адріатичного моря. Перевізник додав прямий потяг до Копера (Словенія) на додаток до рейсу до Рієки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rail Market.

Новий рейс Adriatic Express

Новий маршрут курсуватиме під управлінням PKP Intercity у співпраці з Чеською залізницею (ČD) із 26 червня до 31 серпня 2026 року.

ČD забезпечить експлуатацію та персонал на борту на території Чехії. Завдяки новому сполученню чеські пасажири можуть дістатися до моря без пересадок.

У 2026 році Adriatic Express знову курсуватиме до Рієки в Хорватії, а також вперше включатиме прямий вагон до Копера — портового міста Словенії на Адріатиці. Вагон до Копера відчепиться в Любляні та продовжить шлях до пункту призначення окремо.

У Чехії поїзд зупинятиметься в Богуміні, Остраві, Остраві-Свінові, Граніце-на-Мораві, Пржерові, Отроковіце, Старе-Место-у-Угерському-Градiште, Годоніні та Бржецлаві.

Поїзд курсуватиме шість разів на тиждень. Між Варшавою та Віднем Adriatic Express курсуватиме разом із поїздом IC/EC "Собеський".

Повернення поїзда є продовженням співпраці між PKP Intercity та ČD. Угода між перевізника зміцнює залізничні сполучення між Польщею, Чехією та Адріатичним регіоном.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в ЄС планують спростити подорожі потягами. Завдяки змінами, пасажири зможуть бронювати квитки різних залізничних операторів в рамках однієї транзакції. Крім того, перевізники повинні будуть виставляти свої квитки на продаж в Інтернеті щонайменше за п’ять місяців до відправлення.

Також Новини.LIVE писали, що Orient Express запускає новий 5-денний залізничний тур через 5 міст Європи. Поїздка стартує з Риму та завершується у Стамбулі. Квитки на цей розкішний стартують від 20 00 євро.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
