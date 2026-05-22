Новые рейсы FlixBus в Польшу: расписание движения

Крупнейший европейский автобусный перевозчик FlixBus существенно расширяет свою сеть на летний период. Украинские пассажиры получат возможность путешествовать в крупные польские города по двум дополнительным направлениям, которые будут курсировать в регулярном режиме до середины сентября. Новые рейсы свяжут Киев и Винницу с Катовице и Вроцлавом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-релиз FlixBus.

Сезонные автобусы в Европу

Расширение транспортной сети и запуск дополнительных автобусных рейсов позволит пассажирам получить больше гибкости при планировании летних отпусков, заявил перевозчик.

Эти новые сезонные сообщения станут удобной основой для дальнейших путешествий по Европе через крупные железнодорожные и авиационные хабы.

Подробное расписание рейсов в Польшу

Первый новый летний маршрут Киев - Катовице под номером N3237 стартует непосредственно из столицы и будет проходить через Житомир, Ровно, Львов, а дальше пересекать границу в Перемышль, Жешув, Тарнув и Краков с заездом в краковский аэропорт.

Выехать из Киева можно будет четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам в двенадцать часов дня. Из Львова автобус будет отправляться в 21:25 и прибывать в конечную точку в 07:15 утра, а в обратном направлении из Катовице рейсы будут выполняться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

Второй сезонный маршрут Винница - Вроцлав получил номер N3246 и соединит Подолье с западными регионами Польши, проходя через Хмельницкий, Тернополь, Львов, Краков и Катовице.

Отправление из Винницы запланировано по понедельникам, средам, четвергам и субботам в 15:00 с прибытием во Вроцлав в 07:10 следующего утра.

Назад автобусы будут отправляться в те же дни недели в 16:00, причем билеты на оба направления компания уже выставила на продажу в своем официальном приложении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Украина и Польша начнут обмениваться таможенными данными. Ожидается, что это позволит ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и уменьшить очереди. Кроме того, будет расширен совместный контроль на пунктах пропуска.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка в автобусе из Киева в Варшаву в мае 2026 года. В этот период пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен. Самый дешевый билет стоит 2 143 гривны. Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.