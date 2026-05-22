Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Летние рейсы в Польшу: FlixBus запускает новые маршруты

Летние рейсы в Польшу: FlixBus запускает новые маршруты

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 22:58
Новые рейсы FlixBus в Польшу: расписание движения
Новые маршруты FlixBus упростят летние отпуска. Коллаж: Новини.LIVE

Крупнейший европейский автобусный перевозчик FlixBus существенно расширяет свою сеть на летний период. Украинские пассажиры получат возможность путешествовать в крупные польские города по двум дополнительным направлениям, которые будут курсировать в регулярном режиме до середины сентября. Новые рейсы свяжут Киев и Винницу с Катовице и Вроцлавом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-релиз FlixBus.

Сезонные автобусы в Европу

Расширение транспортной сети и запуск дополнительных автобусных рейсов позволит пассажирам получить больше гибкости при планировании летних отпусков, заявил перевозчик.

Эти новые сезонные сообщения станут удобной основой для дальнейших путешествий по Европе через крупные железнодорожные и авиационные хабы.

Подробное расписание рейсов в Польшу

Первый новый летний маршрут Киев - Катовице под номером N3237 стартует непосредственно из столицы и будет проходить через Житомир, Ровно, Львов, а дальше пересекать границу в Перемышль, Жешув, Тарнув и Краков с заездом в краковский аэропорт.

Читайте также:

Выехать из Киева можно будет четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам в двенадцать часов дня. Из Львова автобус будет отправляться в 21:25 и прибывать в конечную точку в 07:15 утра, а в обратном направлении из Катовице рейсы будут выполняться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

Второй сезонный маршрут Винница - Вроцлав получил номер N3246 и соединит Подолье с западными регионами Польши, проходя через Хмельницкий, Тернополь, Львов, Краков и Катовице.

Отправление из Винницы запланировано по понедельникам, средам, четвергам и субботам в 15:00 с прибытием во Вроцлав в 07:10 следующего утра.

Назад автобусы будут отправляться в те же дни недели в 16:00, причем билеты на оба направления компания уже выставила на продажу в своем официальном приложении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Украина и Польша начнут обмениваться таможенными данными. Ожидается, что это позволит ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и уменьшить очереди. Кроме того, будет расширен совместный контроль на пунктах пропуска.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка в автобусе из Киева в Варшаву в мае 2026 года. В этот период пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен. Самый дешевый билет стоит 2 143 гривны. Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.

Польша автобусы пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации