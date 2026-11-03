Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж. Акція дозволить зекономити на квитках до 15% вартості. Проте варто поспішити, адже пропозиція діє всього лиш добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Нова акція від Wizz Air

Лоукостер побалував пасажирів знижками на різдвяні та новорічні свята. Мандрівники можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 3 листопада.

Акція поширюється на рейси у період з 9 листопада 2026 року по 31 січня 2027 року. Вона діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Варшава (WAW) – Венеція від 22 євро;

Варшава (WMI) – Афіни від 30 євро;

Краків – Венеція від 16,5 євро;

Кишинів – Будапешт від 19 євро;

Будапешт – Берлін від 24 євро;

Бухарест (OTP) – Ларнака від 23 євро.

Пропозиція лоукостер діє лише на індивідуальні бронювання та не поширюється на групові.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку. Додатковий багаж та бронювання місць оплачується пасажиром окремо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.