Літак Air Force One Дональда Трампа: що приховано всередині президентського літака

Літак Air Force One є сучасним центром управління.

Президентський літак США Air Force One є не тільки повітряним транспортом, а сучасним центром управління з прихованими системами зв’язку та захисту. Два борти на базі Boeing 747 здатні працювати навіть у сценаріях глобальної кризи чи ядерної загрози. Їхня головна функція — забезпечити безперервне керування державою в повітрі.

Ці літаки залишаються ключовим елементом системи національної безпеки США, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Те, що не видно пасажирам

У президента США є два подібні літаки, кожен з яких по черзі виконує роль "борту №1". Зовні це звичайні "джамбо-джети", але всередині конструкція значно складніша. Наприклад, майже 380 кілометрів проводки, окремі контури живлення, ізольовані системи, і все це працює не заради комфорту, а для стабільності зв’язку та керування. Такий обсяг інфраструктури фактично подвоює стандартні параметри цивільного літака.

На борту встановлено десятки телефонів, телевізорів і спеціалізованих комп’ютерів. Крім того, всі системи розділені на кілька рівнів доступу — від відкритого до цілком засекреченого. Це дозволяє одночасно вести переговори різного рівня без ризику витоку.

Літак як Білий дім

Функціонально літак є своєрідним продовженням урядових кабінетів. У польоті можна проводити наради, передавати розвіддані, координувати військові рішення. Є навіть можливість працювати з пресою без затримок.

Закладена надлишковість систем означає, що навіть при пошкодженні частини обладнання управління не зупиниться.

Окрема зона літака відведена під телекомунікаційний вузол, справжній компактний штаб, де працюють спеціалісти зв’язку. Вони підтримують постійний контакт літака із будь-якою точкою світу.

Всі системи орієнтовані на роботу в екстремальних умовах, включно з електромагнітними впливами чи спробами глушіння сигналів. Звичайні авіаційні рішення тут не використовуються.

Політ без обмежень

Одна з ключових можливостей — дозаправка в повітрі. Вона застосовується рідко, але у разі потреби дозволить залишатися в небі стільки, скільки потрібно. У кризових ситуаціях це може означати навіть не години, а цілі дні без посадки.

На борту також передбачено все для автономності: кухні, здатні обслуговувати десятки людей, а ще сучасний медичний блок із необхідним обладнанням. Загалом ці літаки розраховані не на короткий переліт, а на тривалу ізоляцію від землі.

