Самолет Air Force One Дональда Трампа: что скрыто внутри президентского самолета

Самолет Air Force One является современным центром управления.

Президентский самолет США Air Force One является не только воздушным транспортом, но и современным центром управления со скрытыми системами связи и защиты. Два борта на базе Boeing 747 способны работать даже в сценариях глобального кризиса или ядерной угрозы. Их главная функция — обеспечить непрерывное управление государством в воздухе.

Эти самолеты остаются ключевым элементом системы национальной безопасности США.

То, что не видно пассажирам

У президента США есть два подобных самолета, каждый из которых поочередно выполняет роль "борта №1". Внешне это обычные "джамбо-джеты", но внутри конструкция значительно сложнее. Например, почти 380 километров проводки, отдельные контуры питания, изолированные системы, и все это работает не ради комфорта, а для стабильности связи и управления. Такой объем инфраструктуры фактически удваивает стандартные параметры гражданского самолета.

На борту установлены десятки телефонов, телевизоров и специализированных компьютеров. Кроме того, все системы разделены на несколько уровней доступа: от открытого до полностью засекреченного. Это позволяет одновременно вести переговоры разного уровня без риска утечки.

Внутри президентского самолета. Фото: Simple Flying

Самолет как Белый дом

Функционально самолет является своеобразным продолжением правительственных кабинетов. В полете можно проводить совещания, передавать разведданные, координировать военные решения. Есть даже возможность работать с прессой без задержек.

Заложенная избыточность систем означает, что даже при повреждении части оборудования управление не остановится.

Отдельная зона самолета отведена под телекоммуникационный узел, настоящий компактный штаб, где работают специалисты связи. Они поддерживают постоянный контакт самолета с любой точкой мира.

Все системы ориентированы на работу в экстремальных условиях, включая электромагнитные воздействия или попытки глушения сигналов. Обычные авиационные решения здесь не используются.

Полет без ограничений

Одна из ключевых возможностей — дозаправка в воздухе. Она применяется редко, но в случае необходимости позволит оставаться в небе столько, сколько нужно. В кризисных ситуациях это может означать даже не часы, а целые дни без посадки.

На борту также предусмотрено все для автономности: кухни, способные обслуживать десятки людей, а еще современный медицинский блок с необходимым оборудованием. В целом эти самолеты рассчитаны не на короткий перелет, а на длительную изоляцию от земли.

