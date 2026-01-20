Відео
Конфлікт через Wi-Fi — Маск заговорив про купівлю Ryanair

Конфлікт через Wi-Fi — Маск заговорив про купівлю Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 16:25
Ілон Маск натякнув на купівлю Ryanair після публічної сварки
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Ryanair.com

Публічна перепалка між Ілоном Маском та багаторічним керівником Ryanair Майклом О’Лірі несподівано вийшла за межі словесних уколів. Маск заявив, що може купити авіакомпанію та звільнити її керівника. 

Наскільки це серйозно, чи це черговий гучний жест у стилі мільярдера, наразі невідомо, пише Simpleflying.com.

Читайте також:

З чого почався конфлікт

Причиною конфлікту стала відмова Ryanair встановлювати супутниковий Wi-Fi Starlink — сервіс, який розвиває SpaceX. О’Лірі заявив, що система нібито збільшує витрату пального через додаткову вагу й опір, а пасажири не готові платити за інтернет у салоні.

Маск публічно спростував ці аргументи, і суперечка швидко перейшла в особисту площину. 

Сторони не добирали формулювань — у медіа та соцмережах вони обмінялися образами й взаємними звинуваченнями у некомпетентності. О’Лірі говорив про "сотні мільйонів" додаткових витрат для Ryanair, тоді як Маск запевняє, що реальний вплив Starlink на витрату пального для літаків Boeing 737 мінімальний.

Покупка Ryanair — жарт чи реальний сценарій

На цьому тлі Маск і заявив, що він може купити Ryanair та змінити в компанії керівництво.

Як найбагатша людина світу, фінансово Маск і справді може дозволити собі таку угоду. Але він також добре відомий заявами, зробленими радше для ефекту, ніж для реальних дій.

Водночас для Starlink публічна критика з боку найбільшого лоукостера Європи — репутаційний удар, і різка реакція Маска виглядає спробою його нейтралізувати.

Поки що конфлікт залишається на рівні слів. Але сам факт, що мова зайшла про купівлю однієї з найбільших авіакомпаній Європи, показує, наскільки далеко можуть зайти публічні амбіції.

Нагадаємо, раніше ми розказували, як розвивася конфлікт між Ілоном Маском та Майклом О’Лірі.

Також ми повідомляли, що статки Ілона Маска за 2025 рік зросли майже на 50% і досягли 645 млрд доларів. Свій внесок зробили і Tesla, і рекордний пакет винагород, і різке зростання оцінки його компанії SpaceX до 800 млрд доларів.  

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
