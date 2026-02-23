Leo Express представил поезда для Чехии и Словакии со скоростью до 200 км/ч

Между Чехией и Словакией запускают скоростные поезда. Фото: Leoexpress. Коллаж: Новини.LIVE

Leo Express презентовал обновленные поезда Talgo, которые уже в 2026 году начнут курсировать по Чехии и Словакии. Главная особенность этих поездов — в их скорости до 200 км/ч, что существенно сократит время в пути между городами.

200 км/ч на обычных линиях

Новые поезда разработаны в сотрудничестве с испанским государственным оператором Renfe. Они рассчитаны на 350 пассажиров и будут работать на дальние сообщения.

Talgo оснащены механизмом наклона кузова и специальной конструкцией тележек, что позволяет сохранять стабильность на участках с кривыми и уклонами. Именно это дает возможность развивать скорость до 200 км/ч без необходимости полной перестройки инфраструктуры.

Современный комфорт поездов

Новые поезда имеют низкий пол и бесступенчатый вход, что упрощает посадку для пассажиров с чемоданами или людей с инвалидностью.

Поезда также получили новый дизайн, причем логотип Leo Express размещен даже на крыше вагонов.

Генеральный директор компании Петер Келер заявил, что речь идет не только об обновлении дизайна, но и о расширении сети и запуске новых сообщений, которых раньше не было у других операторов.

