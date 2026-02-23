Leo Express представил поезда для Чехии и Словакии со скоростью до 200 км/ч

До 200 км/час — Leo Express запускает скоростные поезда
Leo Express презентовал обновленные поезда Talgo, которые уже в 2026 году начнут курсировать по Чехии и Словакии. Главная особенность этих поездов — в их скорости до 200 км/ч, что существенно сократит время в пути между городами.
200 км/ч на обычных линиях
Новые поезда разработаны в сотрудничестве с испанским государственным оператором Renfe. Они рассчитаны на 350 пассажиров и будут работать на дальние сообщения.
Talgo оснащены механизмом наклона кузова и специальной конструкцией тележек, что позволяет сохранять стабильность на участках с кривыми и уклонами. Именно это дает возможность развивать скорость до 200 км/ч без необходимости полной перестройки инфраструктуры.
Современный комфорт поездов
Новые поезда имеют низкий пол и бесступенчатый вход, что упрощает посадку для пассажиров с чемоданами или людей с инвалидностью.
Поезда также получили новый дизайн, причем логотип Leo Express размещен даже на крыше вагонов.
Генеральный директор компании Петер Келер заявил, что речь идет не только об обновлении дизайна, но и о расширении сети и запуске новых сообщений, которых раньше не было у других операторов.
Что еще интересно знать украинцам
Этой весной в Европе появится рейс, который будет курсировать сразу через пять стран.
Бельгийско-нидерландский концерн European Sleeper запускает новый ночной железнодорожный рейс через пять популярных стран Европы. Перевозчик предлагает доступные цены на комфортные путешествия.
Пассажиры смогут добраться ночными поездами из Бельгии и Нидерландов в итальянский Милан. По данным железнодорожного оператора, новый маршрут будет иметь два разных пункта отправления. В частности, пассажиры смогут сесть на ночной поезд в Амстердаме (Нидерланды) или Брюсселе (Бельгия), а затем к нему будут подсоединять вагоны в немецком Кельне.
После въезда в Германию поезда будут курсировать по Швейцарии по историческому маршруту Симплон. В частности, они будут останавливаться в Берне и Бриге, а затем пересекать границу Северной Италии в Домодоссоле.
Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия). Новый маршрут сократил пассажирам время в пути между двумя городами примерно до трех с половиной часов.
Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.
