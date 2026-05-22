Легендарні покемони: аеропорт Японії повністю змінить дизайн

Легендарні покемони: аеропорт Японії повністю змінить дизайн

Дата публікації: 22 травня 2026 16:21
У Японії відкриється перший у світі аеропорт, присвячений покемонам
Новий аеропорт у стилі покемонів. Фото: Noto Satoyama Pokémon With You Airport. Колаж: Новини.LIVE

В японській префектурі Ісікава вирішили повністю змінити дизайн цивільного аеропорту Ното Сатояма за мотивами культової медіафраншизи Pokemon. Це роблять для того, щоб підтримати постраждалий від сильного землетрусу регіон та залучити сюди нових туристів. Відкриття оновленого термінала заплановане на середину літа, 7 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Time Out.

Аеропорт перейменують на честь покемонів

Незвичайну локацію з улюбленими кишеньковими монстрами облаштують за підтримки благодійного фонду. Для оформлення летовища дизайнери збираються використати понад сотню різноманітних персонажів, яких розсадять по всьому терміналу. 

Сам аеропорт Ното Сатояма буде перейменовано в Noto Satoyama Pokémon With You Airport. 

Малюнки з'являться на стінах, пасажирських трапах та навіть на дорожніх покажчиках у зоні вильоту. А прямо посеред головного атріуму на другому поверсі планують підвісити велетенську інсталяцію — повітряну кулю, де відомий Пікачу сидітиме за штурвалом літака.

Подарунок для постраждалого регіону

У зоні прибуття пасажирів зустрічатиме особлива тривимірна скульптурна композиція під назвою "Світле майбутнє". Фігури відомих монстрів мають стати символом відродження префектури після минулих руйнівних підземних поштовхів.

Розмалюють навіть місцеві рейсові автобуси, які розвозитимуть мандрівників до головних туристичних пам'яток півострова, а у самому залі очікування транслюватимуть тематичне аніме.

Раніше Новини.LIVE писали, що туристи з Польщі можуть проїхатись незвичним потягом до Литви. Окремі вагони поїзда на маршруті Моцкава — Вільнюс оформили у стилі місцевого аналога борщу — балтійського супу "холодник". Рухомий склад має яскравий рожевий колір та відповідний дизайн усередині.

Ще Новини.LIVE розповідали про унікальний аеропорт, де можна приземлитися одночасно у трьох країнах. Мова йде про аеропорт "Базель-Мюлуз-Фрайбург", що розташований у французькому регіоні Ельзас. Термінал поділений на французьку та швейцарську митні зони, а також обслуговує німецьке місто Фрайбург-у-Брайсгау.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
