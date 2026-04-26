Куди летять українці з Кишинева: список напрямків і рейсів

Аеропорт "Кишинів": куди можуть полетіти українці у травні
Українці дедалі частіше виїжджають за кордон через Молдову, і саме аеропорт Кишинева фактично став головною точкою старту для відпусток. Туроператори переорієнтувалися, збільшили кількість рейсів і пропозицій. Найбільше це відчувають жителі південних регіонів, для яких такий маршрут став майже стандартним.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Poruch Travel.
Куди можна полетіти з Молдови у травні
З Кишинева можна полетіти до таких країн та напрямків:
- Туреччина: Анталія, Бодрум, Даламан;
- Греція: Крит, Салоніки, Родос, Корфу, Закінф;
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам, Ель-Аламейн;
- Іспанія: Барселона, Майорка, Аліканте, Мурсія;
- В'єтнам: Фукуок, Нячанг;
- ОАЕ: Дубай;
- Італія: Рим, Мілан, Венеція, Неаполь, Ріміні;
- Грузія: Батумі, Тбілісі;
- Франція: Ніцца, Париж;
- Чехія: Прага;
- Кіпр;
- Туніс;
- Албанія;
- Чорногорія;
- Болгарія;
- Шрі-Ланка.
Кілька фактів про аеропорт Кишинева
Пасажирський потік аеропорту Кишинева завдяки українцям збільшився майже утричі — з 2,3 мільйона у 2022 році до понад 6 мільйонів у 2025 році.
Близько третини всіх пасажирів — громадяни України, і саме вони перетворили Кишинів на ключовий пункт відправлення. Наразі з аеропорту виконуються рейси до 25 держав світу.
Раніше Новини.LIVE писали про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Він закриється з 23 квітня до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Насамперед це вплине на паломників та туристів, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова.
Також Новини.LIVE писали, що в аеропортах діє суворе правило, згідно якому у пасажирів можуть конфіскувати ноутбук чи телефон до посадки на літак. Про це правило служби безпеки аеропортів знає мало хто з туристів, але воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпаній.