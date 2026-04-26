Куди летять українці з Кишинева: список напрямків і рейсів

Аеропорт Кишинева. Фото: Ipn.md

Українці дедалі частіше виїжджають за кордон через Молдову, і саме аеропорт Кишинева фактично став головною точкою старту для відпусток. Туроператори переорієнтувалися, збільшили кількість рейсів і пропозицій. Найбільше це відчувають жителі південних регіонів, для яких такий маршрут став майже стандартним.

Куди можна полетіти з Молдови у травні

З Кишинева можна полетіти до таких країн та напрямків:

Туреччина: Анталія, Бодрум, Даламан;

Греція: Крит, Салоніки, Родос, Корфу, Закінф;

Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам, Ель-Аламейн;

Іспанія: Барселона, Майорка, Аліканте, Мурсія;

В'єтнам: Фукуок, Нячанг;

ОАЕ: Дубай;

Італія: Рим, Мілан, Венеція, Неаполь, Ріміні;

Грузія: Батумі, Тбілісі;

Франція: Ніцца, Париж;

Чехія: Прага;

Кіпр;

Туніс;

Албанія;

Чорногорія;

Болгарія;

Шрі-Ланка.

Кілька фактів про аеропорт Кишинева

Пасажирський потік аеропорту Кишинева завдяки українцям збільшився майже утричі — з 2,3 мільйона у 2022 році до понад 6 мільйонів у 2025 році.

Близько третини всіх пасажирів — громадяни України, і саме вони перетворили Кишинів на ключовий пункт відправлення. Наразі з аеропорту виконуються рейси до 25 держав світу.

Раніше Новини.LIVE писали про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Він закриється з 23 квітня до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Насамперед це вплине на паломників та туристів, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова.

Також Новини.LIVE писали, що в аеропортах діє суворе правило, згідно якому у пасажирів можуть конфіскувати ноутбук чи телефон до посадки на літак. Про це правило служби безпеки аеропортів знає мало хто з туристів, але воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпаній.