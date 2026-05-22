В Японии откроется первый в мире аэропорт, посвященный покемонам

Новый аэропорт в стиле покемонов.

В японской префектуре Исикава решили полностью изменить дизайн гражданского аэропорта Ното Сатояма по мотивам культовой медиафраншизы Pokemon. Это делают для того, чтобы поддержать пострадавший от сильного землетрясения регион и привлечь сюда новых туристов. Открытие обновленного терминала запланировано на середину лета, 7 июля.

Аэропорт переименуют в честь покемонов

Необычную локацию с любимыми карманными монстрами обустроят при поддержке благотворительного фонда. Для оформления аэропорта дизайнеры собираются использовать более сотни различных персонажей, которых рассадят по всему терминалу.

Сам аэропорт Ното Сатояма будет переименован в Noto Satoyama Pokémon With You Airport.

Рисунки появятся на стенах, пассажирских трапах и даже на дорожных указателях в зоне вылета. А прямо посреди главного атриума на втором этаже планируют подвесить огромную инсталляцию — воздушный шар, где знаменитый Пикачу будет сидеть за штурвалом самолета.

Подарок для пострадавшего региона

В зоне прибытия пассажиров будет встречать особая трехмерная скульптурная композиция под названием "Светлое будущее". Фигуры известных монстров должны стать символом возрождения префектуры после прошлых разрушительных подземных толчков.

Разрисуют даже местные рейсовые автобусы, которые будут развозить путешественников к главным туристическим достопримечательностям полуострова, а в самом зале ожидания будут транслировать тематическое аниме.

