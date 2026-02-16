Видео
Латвия уберет с дорожных знаков направления на Россию и Беларусь

Латвия уберет с дорожных знаков направления на Россию и Беларусь

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 20:02
Латвия планирует убрать с трасс 235 знаков с названиями российских и белорусских городов
Дорожный знак в Латвии с направлением на Москву. Фото: Latvijas Radio

В Латвии решили убрать с дорожных знаков названия российских и белорусских городов. Речь идет в первую очередь об информационных указателях на государственных автодорогах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Latvijas Radio.

Читайте также:

Сколько дорожных знаков планируют изменить

По данным Управления государственных дорог Латвии (Latvijas valsts ceļi, LVC), на трассах страны установлено 235 информационных знаков, где упоминаются населенные пункты России или Беларуси. Теперь их планируют демонтировать или скорректировать.

В Министерстве сообщения объяснили, что самоуправлениям рекомендуют запланировать эти работы до 30 сентября — в рамках текущего ремонта или строительства дорог. Полную замену хотят провести постепенно, без отдельной масштабной кампании.

Сколько это будет стоить

По предварительным подсчетам, обновление или замена всех таких знаков на государственных дорогах может обойтись примерно в 120 тысяч евро.

Сейчас идет подготовительный этап. Реально к демонтажу смогут перейти только с началом строительного сезона и при благоприятной погоде.

Повлияет ли это на безопасность

В Министерстве сообщения Латвии признают, что изменения могут создать определенные организационные нюансы.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что корректировка знаков не будет представлять существенных рисков для безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали, что Украина и Румыния построят современную дорогу на границе. Речь идет о направлении "Порубное — Сирет".

Проект предусматривает строительство скоростной дороги на территории Румынии до украинской границы, а также обновление украинского участка трассы.

Также узнайте, где расположена одна из самых опасных дорог мира. Пользователи TripAdvisor называют этот маршрут в Великобритании одним из самых страшных в их жизни.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
