Українці можуть швидше перетинати кордон — які поїзди УЗ не зупинятимуть для перевірки документів

Перевірка документів в поїзді. Фото: ДПС України, Telegram

На окремих рейсах Укрзалізниці прикордонний контроль пасажирів уже здійснюється без традиційних зупинок — перевірка документів проходить безпосередньо під час руху поїзда. У найближчій перспективі така практика стане ще більш поширеною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю для РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Які поїзди УЗ проходитимуть кордон швидше

Представник ДПСУ звернув увагу, що наразі прямо під час руху прикордонне оформлення відбувається в потягах "Інтерсіті".

"Але ця практика, за рішенням Кабінету міністрів, з початку наступного року буде поширена на ще дев'ять пар потягів. Загалом — на 18 рухомих складів, які їдуть на виїзд і на в'їзд", — зазначив Демченко.

Він уточнив, що систему поширять на ці потяги, починаючи з січня 2026 року. За словами речника ДПС, нововведення стосуватиметься швидкісних поїздів "Інтерсіті", що курсують у напрямку Польщі. У першу чергу прискорений формат контролю запрацює на маршрутах "Київ-Перемишль" та "Київ-Хелм".

Загалом, відповідно до урядового рішення, мова йде про:

10 поїздів, що прямують до Перемишля;

чотири пари поїздів — усього 8 складів — у напрямку Хелма.

Чи змінився пасажиропотік на кордоні після введення EES

Демченко також розповів про запровадження нової системи в’їзду та виїзду до Шенгенської зони — EES. Вона вже функціонує:

у всіх пунктах пропуску Польщі на українському кордоні;

на всіх пунктах пропуску з боку Угорщини;

частково — у Румунії та Словаччині.

"У цих двох країнах — Румунії та Словаччині — процес підключення нових пунктів пропуску ще буде тривати", — пояснив представник ДПСУ.

При цьому, за його словами, якогось зменшення інтенсивності руху через нову систему в'їзду/виїзду в країнах Європи не спостерігається.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.