Українці можуть швидше перетинати кордон — які поїзди УЗ не зупинятимуть для перевірки документів

Українці можуть швидше перетинати кордон потягами УЗ — деталі
На окремих рейсах Укрзалізниці прикордонний контроль пасажирів уже здійснюється без традиційних зупинок — перевірка документів проходить безпосередньо під час руху поїзда. У найближчій перспективі така практика стане ще більш поширеною.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю для РБК-Україна.
Які поїзди УЗ проходитимуть кордон швидше
Представник ДПСУ звернув увагу, що наразі прямо під час руху прикордонне оформлення відбувається в потягах "Інтерсіті".
"Але ця практика, за рішенням Кабінету міністрів, з початку наступного року буде поширена на ще дев'ять пар потягів. Загалом — на 18 рухомих складів, які їдуть на виїзд і на в'їзд", — зазначив Демченко.
Він уточнив, що систему поширять на ці потяги, починаючи з січня 2026 року. За словами речника ДПС, нововведення стосуватиметься швидкісних поїздів "Інтерсіті", що курсують у напрямку Польщі. У першу чергу прискорений формат контролю запрацює на маршрутах "Київ-Перемишль" та "Київ-Хелм".
Загалом, відповідно до урядового рішення, мова йде про:
- 10 поїздів, що прямують до Перемишля;
- чотири пари поїздів — усього 8 складів — у напрямку Хелма.
Чи змінився пасажиропотік на кордоні після введення EES
Демченко також розповів про запровадження нової системи в’їзду та виїзду до Шенгенської зони — EES. Вона вже функціонує:
- у всіх пунктах пропуску Польщі на українському кордоні;
- на всіх пунктах пропуску з боку Угорщини;
- частково — у Румунії та Словаччині.
"У цих двох країнах — Румунії та Словаччині — процес підключення нових пунктів пропуску ще буде тривати", — пояснив представник ДПСУ.
При цьому, за його словами, якогось зменшення інтенсивності руху через нову систему в'їзду/виїзду в країнах Європи не спостерігається.
