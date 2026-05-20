Главная Транспорт Билетов на поезда летом всем не хватит: УЗ назвала причину

Дата публикации 20 мая 2026 16:34
УЗ предупредила о проблемах с билетами летом 2026 года: что делать пассажирам
Девушка едет в поезде. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Купить билет на поезд этим летом станет очень сложно, потому что Укрзализныця входит в летний сезон с серьезной нехваткой вагонов. Из-за обстрелов и разрушений, износа и очередей на ремонт УЗ уже потеряла десятки пассажирских вагонов, а спрос на билеты продолжает расти. На некоторых направлениях желающих уехать уже в несколько раз больше, чем доступных мест.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Укрзализныци на Facebook.

Почему вагонов становится меньше

В УЗ заявили, что ситуация с билетами этим летом будет еще сложнее, чем в прошлом году. За время полномасштабной войны Россия уничтожила 46 пассажирских вагонов, а еще около 200 вагонов и один поезд Интерсити+ сейчас ожидают ремонта после ударов, налетов дронов или аварий.

Отдельно в компании упомянули еще 1050 вагонов, которые должны пройти проверку и могут быть списаны из-за технического состояния и возраста. В итоге это напрямую бьет по количеству мест, которые можно выставить на рейсы летом.

Билетов на поезда УЗ не хватает уже сейчас

В Укрзализныце говорят, что сейчас спрос превышает количество мест в среднем в 4 раза. В сезон показатель может вырасти до шести человек на одно место.

Читайте также:

"На отдельных рейсах цифры вообще фантастические — из Львова в Киев ежедневно ищут места 9762 человека", — заявили в УЗ.

Из-за этого перевозчик советует пассажирам покупать билеты заранее. Продажа открывается за 20 суток до отправления поезда.

Автовыкуп билетов и альтернативные маршруты

Чтобы гарантированно приобрести билет на поезд, в УЗ в очередной раз посоветовали функцию автовыкупа.

"Не удалось выхватить билет сразу — включайте автовыкуп. 150 тысяч пассажиров, которые приобрели уже около 1 миллиона билетов с начала года именно через автовыкуп, подтвердят его действенность", — подчеркнули в УЗ.

Также в компании советуют обращать внимание на маршруты с пересадками, в том числе через региональные поезда.

Ситуация с международными рейсами

Для выезда за границу в УЗ рекомендуют смотреть не только польское направление, потому что в высокий сезон билеты в города Польши найти все труднее.

Зато проще приобрести билеты в аэропорты в Румынии, Молдове или Венгрии. На платформе uz-vezemo компания обновила перечень международных стыковок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что можно получить штраф в поездах Укрзализныци. В частности, за безбилетный проезд путешественника оштрафуют на сумму, в десять раз превышающую стоимость билета. Также в вагонах нельзя курить и выбрасывать мусор в окно.

Также Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании объяснили, что такой шаг не решит проблему дефицита мест. Дело в том, что в пиковый период спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
