Україна
Квитки за 1 злотий — куди можна доїхати від українського кордону

Квитки за 1 злотий — куди можна доїхати від українського кордону

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 14:46
Перетин українського кордону — куди можна доїхати лише за 1 злотий
Польський перевізник Neobus оголосив про розпродаж квитків. Фото: Neobus, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Відомий польський перевізник Neobus оголосив про старт свого традиційного великого розпродажу. Тепер квитки на автобус між багатьма містами Польщі можна придбати за символічну ціну — від 1 злотого, що приблизно дорівнює 12 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт перевізника.

Читайте також:

Деталі та умови акції

Це ідеальний шанс для тих, хто планує весняні мандрівки Європою, адже пропозиція охоплює піковий весняний період — з 20 квітня до 31 травня 2026 року.

Ціна на багато напрямків стартує від 1 польского злотого. Однак, доведеться ще сплатити комісію за бронювання у розмірі 2,99 злотих, тому ціна трошки зросте. 

Neobus особливо зручний для українців, оскільки має рейси безпосередньо від кордону (Медика) та з головного логістичного хабу — Перемишля.

Придбати квитки можна на сайті перевізника або в мобільному додатку.

Куди можна доїхати за 1 злотий

Серед популярних автобусних напрямків, на які можна придбати квитки за зниженими цінами:

Медика — Перемишль — Жешув — Краків — Катовіце — Вроцлав,
Медика — Перемишль — Жешув — Варшава,
Медика — Перемишль — Жешув — Лодзь,
Жешув — Варшава та у зворотному напрямку,
Жешув — Вроцлав / Вроцлав — Жешув,
Жешув — Лодзь / Лодзь — Жешув,
Жешув — Краків / Краків — Жешув,
Жешув — Катовіце / Катовіце — Жешув.

Що ще треба знати про в'їзд до Польщі

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Так, всі необхідні процедури пасажирам буде необхідно пройти в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Окрім того, буде змінено процедуру проходження контролю для пасажирів країн, що не входять до ЄС. Зокрема, мандрівникам необхідно буде пройти сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

Раніше ми писали, що польський перевізник PKP Intercity знизив ціни на квитки на багато популярних напрямків.

Це пов'язано із виходом на залізничний ринок двох конкурентів з Чехії — LeoExpress та Regiojet.

Також ми писали, що лоукост-авіакомпанія Vueling влаштувала грандіозний розпродаж квитків. У наявності — авіаквитки на десятки маршрутів Європою від 9 євро. 

Пропозиція діє до 22 лютого, а реалізувати квитки можна у період із 2 березня по 21 червня.

Польща кордон розпродаж автобуси виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
