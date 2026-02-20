Пересечение украинской границы — куда можно доехать за 1 польский злотый

Польский перевозчик Neobus объявил о распродаже билетов. Фото: Neobus, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Известный польский перевозчик Neobus объявил о старте своей традиционной большой распродажи. Теперь билеты на автобус между многими городами Польши можно приобрести за символическую цену - от 1 злотого, что примерно равно 12 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт перевозчика.

Детали и условия акции

Это идеальный шанс для тех, кто планирует весенние путешествия по Европе, ведь предложение охватывает пиковый весенний период - с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

Цена на многие направления стартует от 1 польского злотого. Однако, придется еще оплатить комиссию за бронирование в размере 2,99 злотых, поэтому цена немного возрастет.

Neobus особенно удобен для украинцев, поскольку имеет рейсы непосредственно от границы (Медыка) и с главного логистического хаба - Перемышля.

Купить билеты можно на сайте перевозчика или в мобильном приложении.

Куда можно доехать за 1 злотый

Среди популярных автобусных направлений, на которые можно приобрести билеты по сниженным ценам:

Медыка — Перемышль — Жешув — Краков — Катовице — Вроцлав,

Медыка — Перемышль — Жешув — Варшава,

Медыка — Перемышль — Жешув — Лодзь,

Жешув — Варшава и в обратном направлении,

Жешув — Вроцлав / Вроцлав — Жешув,

Жешув — Лодзь / Лодзь — Жешув,

Жешув — Краков / Краков — Жешув,

Жешув — Катовице / Катовице — Жешув.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все необходимые процедуры пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на станции Перемышль-Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля для пассажиров стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

Ранее мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity снизил цены на билеты на многие популярные направления.

Это связано с выходом на железнодорожный рынок двух конкурентов из Чехии — LeoExpress и Regiojet.

Также мы писали, что лоукост-авиакомпания Vueling устроила грандиозную распродажу билетов. В наличии — авиабилеты на десятки маршрутов по Европе от 9 евро.

Предложение действует до 22 февраля, а реализовать билеты можно в период со 2 марта по 21 июня.